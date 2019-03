Kyr vasset i egen avføring – får fortsette drifta

Dermed fortsetter drifta i fjøset som før.

Mattilsynet har vært på inspeksjoner i fjøset i Trøndelag siden 2013.

Alle gangene har de funnet vesentlige brudd på god dyrevelferd fordi renholdet ikke er godt nok.

Etter det siste tilsynet for noen uker siden ga Mattilsynet pålegg om at gårdbrukeren må avvikle storfeholdet innen 1. mai.

Men den andre gårdbrukeren i samdrifta får fortsette så snart det er gjort tekniske utbedringer.

Rester av melk og vann fløt sammen med avføring mot løsdrifta og sykebingene

I tilsynsrapporten skriver Mattilsynet:

«Enkelte steder var opp mot 10 centimeter gjødsel der ungdyrene sto. Gangarealene, både for kyr og ungdyr, var fylt opp med mye avføring. Det rant vann og avføring fra naboarealene inn i bingene».

– Dette er uakseptable forhold og dyrene har lidd. Dette er grove brudd på dyrevelferdsloven, sier Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

TAR OVER: Mattilsynet har nettopp gitt pålegg om at gårdbrukeren må avvikle drifta. Men drifta fortsetter i dette fjøset. Den andre driveren i samdrifta tar over. Foto: Mattilsynet

Kritisk til at drifta fortsetter

Avdelingssjef i Mattilsynet, John Bjarne Falch, bekrefter at den andre eieren i samdrifta får en ny sjanse til å starte opp på nytt i det samme fjøset.

– Ja, drifta videreføres i fjøset under forutsetning av at feil utbedres og at det drives på en forsvarlig måte.

Det får Dyrevernalliansen til å reagere.

REAGERER: Kaja Ringnes Efskind fra Dyrevernalliansen mener at alle i ei samdrift har ansvaret for godt dyrehold. Hun reagerer på at drifta i fjøset fortsetter med andre drivere. Foto: ihne pedersen

– At de tillater videre drift uten andre konsekvenser enn at det ryddes opp er en hån mot dyrevelferdsloven, sier Efskind.

Hun sier at alle i en samdrift er ansvarlig for at lover og regler følges, og mener det er helt feil å tillate at andre i samdrifta får fortsette drifta.

Nå forventer Dyrevernalliansen at Landbruksdepartementet tar en gjennomgang av denne praksisen.

Lettet over at han slutter

NRK har snakket med begge gårdbrukerne i samdriften.

Han som nå kommer til å overta sier at han har reagert på det dårlige renholdet lenge.

– Jeg er irritert over at det har gått så lang tid og jeg er lettet over at han slutter. Nå får jeg bestemme selv hvordan det skal være.

Melkeprodusenten forteller at det store problemet har vært utstyret som mekanisk skal sørge for at det er rent på gulvene i fjøset. Det har ikke har fungert godt nok. Han vet om mange som har det samme problemet.

– Jeg mener salget av dette utstyret må stoppes, sier bonden som har tenkt å få på plass en annen løsning med en såkalt «flytegrav».

Servicesjef i Fjøssystemer, Erik Stenumgaard, sier det er helt avgjørende at det mekaniske utstyret vaskes rent og vedlikeholdes. Han har vært ute på service på det han kaller problem-anlegg og sier at regelmessig vedlikehold er helt avgjørende for at utstyret skal fungere.

Bonden som ikke får fortsette med drifta ønsker ikke å kommentere saken.

FEIL MÅ UTBEDRES: Avdelingssjef i Mattilsynet John Bjarne Falch sier at den andre driveren i samdrifta får fortsette med storfehold om feil utbedres og renholdet blir bra. Foto: Kjartan Trana / NRK

Dyrevernere vil politianmelde

Mattilsynet har i lang tid krevd at det ryddes opp i samdriftsfjøset.

– Hvor alvorlig er det som er avdekket?

– Dette er en av de alvorlige sakene, sier Falch.

– Vil saken bli politianmeldt?

– Det er noe vi vurderer fortløpende og denne saken er ikke avsluttet ennå.

Dyrevernalliansen mener Mattilsynet bør anmelde saken, hvis ikke kommer de til å politianmelde saken.

– Den uretten som er gjort overfor dyrene må de ansvarlige stilles til rette for. Det bør ikke tillates videre drift før en politianmeldelse er ferdig behandlet, sier Kaja Ringnes Efskind.

81 gårdsbruk avviklet av Mattilsynet

I fjor ga Mattilsynet pålegg om at 81 gårdsbruk må avvikles fordi dyreholdet ikke har vært godt nok.

– Det er bekymringsfullt. Det ligger mange dyrelidelser bak slike tall, sier avdelingssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet.

I fjor kom det inn 12 666 bekymringsmeldinger om dårlig dyrevelferd til Mattilsynet. Det er 2240 flere enn året før.