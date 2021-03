Kvinner er redde for å gå hjem alene i mørket: – Du føler deg utrygg

– Det er ingen behagelig følelse å gå hjemover på natta. Du føler deg utrygg, hjertet hamrer og du har en vond klump i magen.

Det sier 26 år gamle Marie Røri Lillesæter. Hun har opplevd seksuell trakassering mens hun har gått alene på gata i Oslo. Derfor tar hun forholdsregler. Hun går blant annet med nøkkelen i hånda – klar for å bruke den som et våpen.

Den siste tiden har hun og mange andre kvinner over hele verden fortalt at de er redde for å bli overfalt når de går hjem alene om natta.

Dette skjer etter at 33 år gamle Sarah Everard fra Storbritannia skulle gå hjem fra et besøk hos en venn.

For så langt kom hun aldri.

Everard ble funnet død i skogen i Ashford, som ligger litt utenfor London. En politimann er siktet for å ha kidnappet og drept henne.

Sarah Everard forsvant på vei hjem fra en venn sør i London, da hun skulle gå gjennom et parkområde Foto: AFP

Saken har fått stor oppmerksomhet. På Instagram og Twitter deler kvinner sine historier under #TextMeWhenYouGetHome, om hva de gjør for å passe på seg selv mens de går hjem alene.

Her skriver kvinner blant annet at:

de skifter sko før de går hjem i tilfelle de må løpe vekk fra noen

de ofte går omveier hjem for å unngå å møte på folk

de krysser gata om noen går bak dem

de deler posisjonen sin med folk de kjenner, så noen kan følge med mens de går hjem

Dette gjør også Marie Røri Lillesæter. Når hun drar på utesteder i Oslo tar hun med seg en veske med klær hun kan skifte til før hun går hjem. Hun har også med seg komfortable sko som passer bra til løping.

– Det gjør det lettere å komme seg fort unna hvis det skulle skje noe. Man gjør også seg selv mindre synlig, sier hun.

«Menn er redde for at kvinner skal le av dem. Kvinner er redde for at menn skal drepe dem.» har noen skrevet i blomsterhavet i London for Sarah Everard. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Vi spurte våre følgere på Instagram om de er redde mens de går hjem om natta. Der svarte totalt 6987 personer ja, mens 4324 svarte nei. Flere fortalte også hvorfor de var redde:

– Jeg er redd for å bli kidnappa eller voldtatt, så jeg har mamma på telefonen, skriver en person til @NRKnyheter på Instagram. Illustrasjon: Jesper Nondal

– Må snakke mer om grensesetting

– Man skal kunne gå trygt uavhengig av hvilket kjønn man har.

Det sier Astrid Willa Eide Hoem, som er leder i AUF. Hun er ikke overraska over at mange kvinner er redde.

– Det er en litt feil beskjed fra samfunnet at man sier at kvinner skal være mer forsiktige. Det gjør at ansvaret blir lagt på oss. Man må snu dette ansvaret til at det faktisk ikke skal være trakassering på gata i Norge.

Hun mener dette må inn i seksualundervisningen på skolen.

– Man må snakke mer om grensesetting. At man ikke bare lærer opp jentene til å være forsiktige, men at man også snakker med guttene om hva som er greit og ugreit.

Astrid Willa Eide Hoem mener det blir feil å lære kvinner at de må være forsiktige. Hun mener det er bedre å gå på rota til problemet, som er de som gjør at kvinner er redde. Foto: Sandra Tenud / AUF

– En samfunnsoppgave

Mathilde Tybring-Gjedde mener det er viktig at gutter er gode kompiser og sier ifra til hverandre. Foto: Høgre

Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter på Stortinget for Høyre, er enig med Hoem i at dette temaet må inn i seksualundervisningen. Hun mener også at menn må bli flinkere til å si ifra.

– Du er ikke ansvarlig for alle andre menn. Men du har ansvar for å være en god kompis, og si ifra i guttegjengen dersom det skjer noe.

– For eksempel hvis noen er fulle og er ubehagelige mot en jente. Det er din samfunnsoppgave.