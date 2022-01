Det var kl. 13.52 den 31. desember at politiet i Trøndelag fikk melding om knivstikking på en privat adresse i Trondheim kommune.

En kvinne ble kort tid etter pågrepet på en annen adresse i Trondheim, siktet for grov kroppsskade. Siktelsen er senere endret til drapsforsøk, opplyser politet i en pressemelding.

Siktede og fornærmede er i familie

Fornærmede i saken, også en kvinne, ble påført flere stikkskader og er innlagt på St. Olavs hospital. Både den fornærmede kvinnen og den siktede kvinnen har bostedsadresse i Trondheim og er i 30-årene. Det er en familiær relasjon mellom siktede og fornærmede.

– Politiet vil fremover fortsette etterforskningen gjennom vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser, og har på nåværende tidspunkt ingen flere opplysninger å gå ut med, sier jourhavende jurist, politiadvokat Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Flere tilfeller av familievold – flere etterforskere kalt inn

Politiet i Trøndelag måtte første nyttårsdag kalle inn ekstra etterforskere, etter flere tilfeller av familievold.

Politiet har startet etterforskning i flere av sakene. Blant annet ble fire menn pågrepet for partnervold.

– Det dreier seg om rusrelaterte forhold som har skjedd i løpet av nyttårsaften, hvor det er utøvd vold, sier Sigmund Stenhaug, som er politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt til VG.

Dette kommer etter en periode med uvanlig mange familievoldssaker i Trøndelag.

Fordobling av partnervold under pandemien

Forskning fra NTNU viste før jul at det har vært en dramatisk økning av partnervold i Trøndelag etter at Norge stengte ned.

I perioden mars 2020 – desember 2020 økte antall anmeldelser av partnervold med over 50 prosent, sammenlignet med tidligere.

– Dette er en stor økning. Og dette er saker som faktisk er anmeldt. Vi vet at vold i nære relasjoner er en skjult form for vold, og at det også finnes mørketall.

Det sa Merete Berg Nesset til NRK i forbindelse med offentliggjøringen av studien. Hun er forsker for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Studien, som ble publisert like før jul, hadde innhentet tall fra Trøndelag politidistrikt.