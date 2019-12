Kvinne omkom i brann i enebolig i Trondheim

Politiet fikk melding om røykutvikling i eneboligen klokka 06.54 torsdag morgen.

Brannen var slukket da politiet kom til stedet. En eldre kvinne er bekreftet omkommet. Mannen hennes er sendt til sykehus og sjekkes for eventuelle røykskader.

– Det er snakk om et mindre branntilløp som har ført til at en person er død, sier innsatsleder Markus Ree i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Ikke spredningsfare

Brannvesenet var raskt på stedet og meldte at det ikke var snakk om åpne flammer. Det var dermed heller ikke fare for spredning til boligene like ved.

– Nå etterforsker vi saken for å prøve å klarlegge årsaken til brannen, forklarer Ree.

Politiet har snakket med naboer for å prøve å danne seg et bilde av hva som har skjedd. De har også bedt om bistand fra kriminalteknikere som skal gjøre undersøkelser på stedet.