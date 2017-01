Kvinne lenket fast med håndjern

Politiet i Trondheim måtte bruke avbitertang for å få løs en kvinne som var lenket fast med håndjern i en bolig på Møllenberg ved 03-tida natt til onsdag. Det var kvinnens venn som ringte politiet litt tidligere på natta etter at at han hadde mistet nøkkelen til håndjernene.