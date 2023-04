Kvinne funnet hardt skadd i Trondheim – to menn siktet for falsk forklaring

Det er ei kvinne i 50-årene som er skadd, og tilstanden hennes er kritisk.

– I forbindelse med etterforskningen har vi i kveld pågrepet to personer. Ikke for å ha forårsaket skadene på kvinnen, men for å ha avgitt falsk forklaring.

Det sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes til NRK.

Om forklaringen har direkte sammenheng med skadene kvinnen er påført, vil ikke politiet konstatere.

Krimteknikere jobbet i kveld i bygården der ei kvinne ble funnet hardt skadd. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Var i kontakt før hendelsen

De etterforsker bredt, og holder alle muligheter åpen

De to mennene skal ha vært i kontakt med kvinna kort tid før hendelsen.

De to mennene er satt i politiarresten, og vil holdes i arrest til i morgen. En av dem skal ha hatt en relasjon til den hardt skadde kvinnen fra før.

– Om dette er ei ulykke, eller om hun er utsatt for en kriminell handling, er for tidlig å si.

Det sier jourhavende politiadvokat Silje Noem ved Trøndelag politidistrikt.

Krimteknikere gjør undersøkelser på stedet, og deler av bygården er sperret av.

– Det var litt før klokken halv to politiet fikk melding om å bistå på stedet. Vi kom samtidig med helse, som startet behandling av en pasient.

Det sier innsatsleder Kristin Jakobsen fra Trøndelag politidistrikt.

Kristin Jakobsen er innsatsleder fra politiet på stedet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Avhører vitner

– Politiet er på stedet og har kontroll på flere personer der. Vi har startet etterforskning og driver med avhør, sier operasjonsleder Roger Mogstad.

To personer er tatt med til politihuset for vitneavhør.

Hendelsesforløpet er uklart og politiet vil ikke gå ut med hvor i bygget kvinnen ble funnet.

Krimteknikere er på stedet og forsøker spore bevegelsene og hendelsesforløpet.

– Vi innhenter vitneforklaringer og skal vurdere dem opp mot øvrige etterforskningsskritt, sier Noem.

Ifølge jourhavende politiadvokat Silje Noem er ingen så langt siktet i saken. Foto: Vegard Woll / NRK

Flere hypoteser

Politiet jobber ut fra flere hypoteser.

En av hypotesene er at dette kan være en ulykke.

– Ingen hypoteser fremstår som mer sannsynlig enn andre på nåværende tidspunkt. Vi håper å få mer informasjon om hendelsen utover dagen.

Kvinnens tilstand er uavklart, og hun har så langt ikke vært avhørbar.

Politiet er i løpende kontakt med helsevesenet om hennes tilstand.

Avhør av vitner vil pågå utover kvelden.