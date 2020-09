Kvinne funnet død – sønnen nekter straffskyld

Den døde kvinnen, som ble funnet onsdag ettermiddag, blir i dag obdusert og politiet fortsetter avhør av siktede og vitner utover dagen.

En 33 år gammel mann ble i går pågrepet. Han er siktet for å ha forårsaket dødsfallet til sin 60 år gamle mor.

Ingen fengsling i dag

Politiet opplyser at de vurderer å varetektsfengsle siktede, men at det ikke vil skje i dag.

– Det handler om at vi må bruke dagen i dag til å etterforske saken og undersøke mer om hva som har skjedd. Vi avhører vitner, avdøde skal obduseres og vi gjør tekniske undersøkelser. Vi var ikke klar til å gå i fengslingsmøte i dag.

Det sier påtaleansvarlig i saken Aleksander Tokle til NRK

Politi med hunder gikk i dag sporsøk på tomta utenfor huset der dødsfallet skjedde. Området er avsperra.

AVSTENGT: Politiet har forseglet døra inn til huset der avdøde ble funnet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Veldig preget

Siktedes advokat, Torfinn Svanem, sa tidligere i dag til avisa Nidaros at mannen selvfølgelig er veldig preget av situasjonen.

– Hans mor er død, og han er pågrepet. Det er en psykisk påkjenning, sier Svanem.

Han sier videre at fengslingsspørsmålet ennå ikke er avklart, men opplyser at den siktede mannen nekter straffskyld, uten at advokaten vil gå i nærmere detalj på hvorfor.

I tillegg til den avdøde og siktede skal det bo ytterligere en person i huset. Men ingen ting tyder på at det var andre i huset da kvinnen døde.

Politiet har fått flere tips i saken.

– Vi har fått tips fra personer som bor i området og som mener de har opplysninger som er av interesse for oss. Vi er glad de tar kontakt og ønsker enda flere tips, sier Tokle.