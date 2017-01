Kvinne ble lei av klåfingret mann – dyttet ham så han falt ned trapp

Det var klokken 01.39 natt til søndag at politiet fikk melding om ordensforstyrrelse på et utested i Stjørdal.

Kort tid senere kunne politiet på Twitter opplyse at det dreide seg om en «klåfingret mann» som hadde blitt avvist.

Operasjonsleder Stig Rune Sagen i Nord-Trøndelag politidistrikt utdyper overfor NRK:

– Det var en kar i 20-årene som fulgte etter en dame i 30-årene. Han var pågående. Hun ble lei og dyttet til ham. Det endte i at mannen falt ned en trapp, sier operasjonslederen.

Politiet rykket ut til stedet og kunne konstatere at dette verken var en sak for dem eller for helsevesenet.

– Mannen ble ikke skadd, og ingen av partene ønsket å gå videre med saken, sier Sagen.