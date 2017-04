Kvinne bidro til prostitusjon

En kvinne i 40-årene må møte i Sør-Trøndelag tingrett for å ha bidratt til prostitusjon i Trondheim. Kvinnen fikk en bot på 20 tusen kroner for å ha formidlet kontakt med kunder og kjørt en annen kvinne til et solstudio der hun solgte sex. Kvinnen nekter å vedta boten og dermed havner saken i retten.