Kvinne (85) mistet lappen etter at hun sovnet bak rattet og krasjet

Det bekrefter operasjonsleder Annlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt overfor NRK.

– Hun hadde ikke noe forklaring på hvorfor hun hadde sovnet. Vi har tatt beslag i førerkortet hennes, sier Oseid.

Det var klokken 14.45 at politiet fikk melding om at det hadde skjedd et trafikkuhell på Byåsen i Trondheim.

85-åringen sovnet bak rattet, og krasjet inn i en annen bil.

– Bilene fikk materielle skader. De er nå tauet bort, sier operasjonsleder Oseid.

Den sovende sjåføren fikk mindre skader som følge av krasjen.

– Hun er kjørt til lege for en sjekk. Hun hadde små skader på halsen som følge av at sikkerhetsbeltet ble strammet til i krasjen, sier operasjonslederen.

85-åringen var alene i bilen da ulykken skjedde.