Kutter 6 milliarder til NTNU

Regjeringa har bestemt seg for å halvere budsjettet for å utbygginga av det nye campuset til NTNU. Det melder Dagens Næringsliv. Budsjettet var opprinnelig på 12 milliarder kroner, men regjeringa ønsker nå å bare bruke 6 milliarder på prosjektet. – Det er mulig å presse kostnader nedover og få mye mer for pengene. Kvadratmeterprisen er gått ned fra 100.000 til 60.000, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til avisa.