Tyveri på kunstutstilling: – Glad tyvene ikke hadde peiling

Det er stjålet kunst for store verdier på Folkets hus i Trondheim.

I lokalet var det også stilt ut bilder av Vebjørn Sand, hans bror Aune Sand og brødrenes far. I tillegg var også bilder av Aunes kone, Marianne Aulie, utstilt.

– Jeg er bare veldig takknemlig for at tyvene ikke hadde peiling på hva som faktisk var står her, sier Aune Sand selv.

Han forteller at det var bilder for omkring 20 millioner kroner i lokalet

Ifølge lederen på Folkets hus skal tyvene ha kommet seg inn gjennom et vindu i kjelleren. Aune Sand forteller at det var utstilt alle hovedverkene til Vebjørn, faren deres og kona hans Marianne Aulie. Aune Sand har hatt flere utstillinger rundt i Trøndelag, men har aldri opplevd tyveri.

Skal sove i lokalet til søndag

Aune Sand forteller at han oppdaget at syv bilder var borte da han kom til Folkets hus fredag formiddag.

– Jeg ble lei meg, det er jo mitt ansvar å ta vare på kunsten til min familie.

Samtidig var lettelsen stor da han innså hvilke bilder det var

Han forteller at han nå kommer til å sove i lokalet fram til utstillingen pakkes ned på søndag.

Dersom tyvene kommer tilbake er ikke Sand helt sikker på hva han kommer til å gjøre.

– Det er det som er spørsmålet. Hva sier man da, ler Sand.

Aune Sand forteller at han har opplevd tyveri før, men aldri at noen har brutt seg inn på en av hans utstillinger om natten. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Kunne tatt bilde verdt 1,2 millioner

Sand forteller at noen av Vebjørns hovedverker fra utstillingen «Roseslottet»» stod utstilt på Folkets hus.

Roseslottet er en kunstpark ved Frognerseteren i Oslo. Kunstparken inneholder malerier og installasjoner som forteller om andre verdenskrig og den tyske okkupasjonen i Norge.

– Dette koster 1,2 millioner kroner, sier Aune og viser fram et av brorens bilder.

– I lokalet er noen av de flotteste verkene av Marianne, Vebjørn og pappa.

Sand sier tyvene kom unna med syv bilder til en verdi av omtrent 150.000 kroner.

– Her kunne de ha kommet unna med noen av de største juvelene fra deres malerliv.

Alt i alt er han først og fremst glad og lettet for at tyvene ikke hadde peiling på hvilke verdier som var i lokalet.

– Her er det uendelig med timer som Marianne, Vebjørn og pappa har lagt ned for å skape de flotteste kunstverk.

Politiet har startet etterforskning

Politiet er på stedet og har foretatt åstedsundersøkelse og sikret spor.

Politiet opplyser at tyveriet sannsynligvis fant sted i løpet av natten.

– Vi fikk inn melding om at maleriene var stjålet i kvart på ettiden i formiddag, opplyser Svein Helgetun i politiet.

Politiet har oppretta sak og har startet etterforskningen.

– Vi er enda bare i startfasen av etterforskninga.

– Foreløpig har vi ingen hypoteser om hvem som står bak innbruddet.

Vebjørn Sand har lagt ut dette innlegget på Facebook i forbindelse med utstillinga på Folkets hus. Faksimile: Skjermdump fra Facebook

Utstillinga blir stående

– Jeg blir helt skjelven av dette, sier Rolf Myren, leder for Folkets hus.

Han sier innbruddstyvene har tatt seg inn gjennom et vindu i kjelleren.

– Ved hjelp av en dør med kode på kan vi se at de har forlatt huset i femtida i dag morges.

Utover kjellervinduet som har blitt brutt opp, forteller han at de ikke har oppdaget at det er gjort noe annet hærverk på bygget.

– Det er nok kunsten de har vært ute etter, sier Myren.

Tyvene tok seg inn gjennom et vindu i kjelleren. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Kunsten skulle etter planen stilles ut til og med søndag. Selv om noe av kunsten nå er stjålet vil utstillinga fortsatt være åpen for publikum.

– Det er fortsatt mye kunst igjen, så utstillinga holdet åpent som vanlig.

– Vi har ikke helt bestemt oss enda, men vi må få på plass en eller annen vaktordning.