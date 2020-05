Karoline Refseth fra Oslo er en av de mange unge som står uten sommerjobb – en drøy måned før feriestart. Hun studerer i Trondheim og skulle hjem til Oslo i sommer for å jobbe. Allerede i høst sikret hun seg sommerjobb.

Men så stengte Norge.

– Jeg fikk vite i mars at jobben sto i fare. Jeg håpet allikevel på det beste og prøvde ikke å finne noe nytt. Jeg hadde gledet meg veldig til å jobbe, så det kjennes leit at det ikke gikk, sier Refseth.

– All grunn til å være bekymret

BEKYMRET: Ifølge administrerende direktør i Virke, Ivar Hornestrand Kristensen, har det blitt vanskeligere for unge å få sommerjobb de siste årene. I år er antall interesserte arbeidsgivere halvert. Foto: Virke

21-åringen er ikke den eneste som går en usikker sommer i vente. En undersøkelse gjort av handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke, viser at bare to av ti av deres bedrifter vil ta imot ferievikarer i år.

Virke har 24 000 medlemsbedrifter og representerer bransjer som turisme, bygg og servering, hvor mange unge vanligvis får sommerjobb.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i organisasjonen, er redd at få sommerjobbtilbud kan få langvarige konsekvenser for de unge.

– Det er all grunn til å være bekymret. Vi vet at de som har fått arbeidserfaring mens de går på skole eller studerer har lettere for å få jobb når de er ferdige, sier Kristensen.

Krisensen er tydelig på hva som skal til for å løse problemet.

– Vi må åpne Norge igjen. Bedriftene må komme i gang. Verdiskaping er avgjørende for at sommerjobbene skal komme tilbake.

Virkes sommerjobbundersøkelse 2020 Ekspandér faktaboks Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke har 24 000 medlemsbedrifter og representerer bransjer hvor ofte ansetter unge, slik som turistnæring, servering og dagligvare.

I år svarer 18 prosent av bedriftene at de vil ha sommervikarer. Det er halvparten så mange som i fjor.

9/10 bedrifter som ansatte sommervikarer i fjor, men ikke planlegger å gjøre det i år, sier at korona har vært en årsak til endringen.

Nedgangen kommer i nesten alle bransjeområder. Nedgangen er størst hos sko og kles-butikker, treningssentre og bedrifter innenfor reiseliv, kultur og opplevelse.

Selv om direktøren tror koronautbruddet har skyld i årets dropp i antall sommerjobbtilbud, mener han at det i mange år har vært vanskelig for ungdom å få jobb i feriene.

– Mange jobber krever mer kompetanse enn tidligere. Det har blitt færre stillinger hvor det er nok at unge kan komme inn å få opplæring, sier Kristensen.

– Vil slite med å betale husleia

SELVSTENDIGHET: Karoline tror studenter vegrer seg for å spørre foreldre om økonomisk hjelp, og at de fleste ønsker å forsørge seg selv. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

Trondheimsstudenten tror det kan bli vanskelig å finne ny jobb nå, og hun forbereder seg på en stille sommer. Men til forskjell fra mange trenger hun ikke bekymre seg for økonomien.

– Jeg er privilegert ved at jeg kan bo hjemme, og i tillegg har jeg spart en del penger. Men jeg kjenner mange som vil slite med å få betalt husleia si.

Karoline tror det sitter langt inne for ungdommer og studenter å spørre foreldre om økonomisk hjelp.

– De fleste av oss gjerne vil være selvstendige og betale regningene selv, men det kan bli utfordrende for mange nå.

– Man føler seg litt glemt

For studenter og skoleelever er det ikke bare virus som preger hverdagen. Eksamenstiden er godt i gang, og for Karoline, som studerer psykologi, betyr det lesing fra morgen til kveld.

– Jeg kommer til å søke noen jobber, men tidspunktet er dårlig. Å skaffe jobb tar mye tid, og det har jeg ikke mulighet til nå.

Karoline flyttet hjemmefra for første gang for ett og et halvt år siden. Hun mener den usikre jobbsituasjonen kan være ekstra vanskelig i en fase hvor mye er usikkert fra før.

– Mange står på bar bakke i overgangen mellom videregående og studier, og man føler seg litt glemt. Som ungdom er man allerede usikker på hva man vil, og nå blir fremtiden enda mer usikker.

Håper bedriftene vil tenke seg om

VIL SLÅSS IMOT: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tror sommerjobbmangelen kan gi langvarige konsekvenser hvis det ikke handles riktig nå. Foto: Tore Linvollen / NRK

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ser alvorlig på situasjonen.

– Norsk økonomi er i koronasjokk, og det triste faktum er at det er ungdommen som vil bli hardest rammet.

Ifølge Isaksen finnes det fremdeles muligheter for de unge. Han vil snakke med kommunene i håp om at de kan gjøre en ekstra jobb for å få inn sommervikarer i år. I tillegg har han tro på at ungdommen kan få jobb i land- og skogbruket. Og til arbeidsgiverne i privat sektor har han en oppfordring.

– Jeg håper alle som har mulighet vil tenke seg om en gang til og se om de allikevel kan ansette noen sommervikarer. Det kan også være en god mulighet til å rekruttere fremtidige ansatte.