Kulturministeren går pilegrimsferd fra Oslo til Trondheim

I år er det 20-årsjubileum for gjenåpningen av middelalderens pilegrimsleder i Norge. Målet med turen er at enda flere skal få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i pilegrimstradisjonen. Hvert år øker antall pilegrimer i Norge og mange kommer fra utlandet for å delta, skriver kulturdepartementet i en pressemelding

– Pilegrimsvandring handler om å bryte opp og legge ut på vandring mot et større mål. Et slikt pusterom synes å være viktigere for folk nå enn noen gang før. Mulighetene ligger åpne, det er bare å ta dem i bruk, sier Helleland.

Kulturministeren legger ut på vandring fra Oslo tirsdag, sammen med personer fra tros- og livssynsfelter, kultur, frivillighet og næringslivet, og inviterer innbyggerne langs ruten til å delta på arrangementer underveis.

Vandringen avsluttes i Trondheim fredag 28. juli, der kulturministeren deltar under åpningen av Olavsfestdagene.