Kulturministeren åpna Rørosmartnan

Rørosmartnan er en fast handelstradisjon som har blitt arrangert på Røros siden 1854.

Tirsdag starter årets martna, og det er ventet rundt 250 utstillere i tillegg til de lokale butikkene.

Kulturministeren åpner

Klokken 12:00 åpnet kulturminister, Linda Hofstad Helleland, martnan med en åpningstale.

– Det er en fantastisk følelse å stå her og få lov til å åpne Rørosmartnan i år. For meg og for veldig mange andre er Rørosmartnan et høydepunkt gjennom året i Trøndelag, sa Helleland i åpningstalen.

Under talen fikk hun også tusenvis av tilskuere til å rope «gratulerer med dagen» til Kong Harald i kor.

Tradisjon tro kom det over 90 hesteekvipasjer fra Sverige, Østerdalen, Hedmark, Gauldalen, Tydal, Selbu og Gudbrandsdalen som på gammeldags vis har reist i dagevis.

Under arrangementet som foregår utendørs, ble det presentert historie, sang, tradisjonsmusikk og dans for omtrent 5000 publikummere.

Fem dagers fest

I løpet av hele Rørosmartnan forventes det et besøkstall mellom 70 og 80 000 gjester.

Rørosmartnan avholdes nest siste tirsdag i februar hvert år, og varer til og med lørdag. Det er først og fremst en handelsmartna, men kulturelle innslag hele uka og hele døgnet, har blitt en stor del av opplevelsen for mange.

Det er planlagt over 300 kulturarrangement denne uken. Konserter, dans, revy, mat og drikke, historieformidling, tivoli og kjøring med hest og slede er noe av det de tilreisende kommer for å oppleve under martnasdagene.

Martnassjef Lillian Sandnes og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Kristin Agerlie / NRK

Allerede i 10-tiden var folk på plass for å stå på fremste rad til åpningsseremonien på Røros. Foto: Kristin Agerlie / NRK