Det skriver kulturminister Raja i en e-post til NRK onsdag kveld.

Statsråden sier han ikke er alene om å gjøre seg tanker om både menneskerettigheter og arbeiderrettigheter i Qatar. Han mener mye er forskrekkende.

– Samtidig er det tradisjon i Norge for at det ikke er regjeringen som tar stilling til spørsmål om eventuell boikott av internasjonale mesterskap.

Vil at idretten skal bestemme selv

Svaret kommer i kjølvannet av debatten som nå går om Norge bør boikotte VM i Qatar eller ikke.

Flere norske supportere og klubber ønsker at Norge skal boikotte VM på grunn av kritikken Qatar får, blant annet for brudd på menneskerettigheter og korrupsjon.

Kulturministeren mener det er andre enn han og regjeringen som må bestemme om landslaget bør boikotte.

– Det er det idretten som gjør, og det er også idretten som må ta stilling til hvordan de vil forholde seg til dette spørsmålet, og det vil jeg la idretten ha sine prosesser for å behandle.

Raja har tiltro til at idretten klarer å ta vurderingen på egen hånd.

– Jeg er sikker på at også idretten har fått med seg det media og menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert av forhold i Qatar.

Giske liker engasjementet

Idrettspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er også tydelig på hva de mener om saken.

– Jeg er ikke trygg på at boikott er rette veien.

Han mener Norge heller bør fokusere på å endre ting med dialog og tilstedeværelse.

Giske har selv besøkt Qatar, da som handelsminister. Den gang tok han selv opp arbeidstakerrettigheter.

Han mener et VM i landet nå vil sette et nødvendig søkelys på hvordan staten behandler blant annet sine gjestearbeidere.

– Jeg tror at et så stort arrangement som fotball-VM setter flomlyset på landet. Det er ingen tvil om at landet ønsker å framstille seg selv på best mulige måte, sier Giske.

Men selv om han ikke mener boikott er riktig, liker han at norske supportere viser engasjement for temaet.

– Engasjementet for menneskerettigheter og arbeidsrettigheter er positivt.

VIL IKKE BOIKOTTE: Idrettspolitisk talsperson i Ap, Trond Giske, mener ikke boikott av Qatar er riktig. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fire klubber ønsker boikott

Tromsø ble første klubb i Norge som ønsket boikott av VM i Qatar.

Strømsgodset og Odd fulgte etter, og tirsdag kveld stemte også Brann for å støtte en boikott.

Rosenborg tar stilling til samme tema torsdag kveld på sitt årsmøte. Styret innstiller på at de ikke ønsker en boikott, så der blir det en spennende diskusjon mellom medlemmer og styre.

– Hva Norge gjør i denne saken kommer til å legges merke til, sier Kenneth Kjelsnes som er forslagsstiller sammen med Steinar Leirvik og Jo Erik Øverby.