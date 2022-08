Debattinnlegget som står på trykk i en rekke norske aviser er ifølge KS-direktører NRK har prata med skrevet av folk i kommunikasjonsavdelingen. Det er deretter sendt ut til direktørene i de ulike fylkene.

De har så signert det som sitt eget innlegg og sendt det til lokalvisene.

– Målet med innlegget er å få fram KS sine meninger og argumenter om lærerstreiken. Dette ønsker vi å målbære gjennom ulike talsmenn i ulike deler av landet.

– Men vil ikke leseren tro at regiondirektøren som har signert innlegget også har skrevet det?

– Nei, jeg tror de som leser det forstår at dette er KS sitt syn.

Det sier Jan Inge Krossli som er kommunikasjonsrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS). Han understreker at direktørene står inne for det som kommer fram i debattinnlegget.

Ifølge Krossli gjør dette det også enklere for de lokale direktørene å svare på spørsmål som kommer i etterkant av at innlegget har stått på trykk.

– Å signere samme debattinnlegg med forskjellige navn må organisasjonene slutte med, sier redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen. Foto: Klara Skovro Thoresen

– Klønete

Redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen, Har liten sans for metoden KS har brukt for å få ut budskapet sitt om lærerstreiken. Han vil ikke publisere det i de trønderske regionavisene som Trønderdebatt er en del av.

– En må anta at regiondirektørene i KS er i stand til å produsere innlegg lokalt, dersom de skal skrive under med eget navn. Dette er klønete og unødvendig, sier Valen.

Han mener et innlegg som er skrevet sentralt kunne vært underskrevet av en sentralt tillitsvalgt eller direktør og sendt til flere aviser.

Valen har også tirsdag skrevet en kommentar i Trønderdebatt der han forklarer hvorfor han ikke publiserer innlegget fra KS. Han skriver at det er veldig «harry» av KS å oppgi ulike forfatternavn på nøyaktig samme tekst, for å gi leserne og avisene landet rundt et inntrykk av at teksten er unik.

– Dette må de slutte med, sier Valen til NRK.

– Det er viktig at vi går ut med samme budskap, sier regiondirektør i Møre og Romsdal, Gunnar Bendixen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Må ha samme budskap

Gunnar Bendixen en av regiondirektørene som har signert innlegget. Han mener det er viktig at de som part i en streik legger fram samme budskap og at det er en av årsakene til at det har gjort det på denne måten.

Regiondirektøren i Møre og Romsdal mener de signerer debattinnlegget på vegne av hele organisasjonen.

– Det kan hende noen leser det og tror jeg har skrevet innlegget. Men de som følger saken og er nært på organisasjonene skjønner at dette er et felles skriv, sier Bendixen til NRK.

Vil unngå misforståelser

Regiondirektør i Trøndelag, Anniken Kjær-Haraldsen, mener det er en styrke at KS er samkjørte i en sånn sak.

– Vi er i en krevende situasjon og det er viktig å unngå misforståelser. Derfor er det viktig at vi er samkjørte i budskapet vårt, sier Haraldsen, som understreker at hun ikke ville signert om hun ikke sto inne for det som sto der.

At Valen velger å ikke publisere innlegget på Trønderdebatt tar hun ikke så tungt. Det mener hun får være opp til dem, men mener det da er viktig at de behandler lignende type innlegg på samme måte.

Sender ut informasjon – ikke ferdige manus

KS sin motpart i lærerstreiken, Utdanningsforbundet, opplyser at de aldri sender ut manus som fylkesledere eller lokallagsledere kan signere og bruke som egne innlegg i avisene.

– Vi har i mine tolv år som kommunikasjonssjef i Utdanningsforbundet aldri sendt ut ferdige manus til debattinnlegg til de tillitsvalgte, sier Rikke Bjurstrøm. Foto: Utdanningsforbundet

Men ifølge kommunikasjonssjef Rikke Bjurstrøm sender de ut informasjon som kan brukes som grunnlag for lokale debattinnlegg. Det kan være tallgrunnlag, kjernebudskap, forslag til eksempler de kan finne lokalt eller temaer de mener lokallagene bør skrive om.

– Jeg kjenner jo igjen setninger eller budskap vi har brukt sentralt. Tall vi har gitt dem, for eksempel på lærermangelen lokalt. Men de lokale tillitsvalgte må skrive innleggene sjøl, sier Bjurstrøm til NRK.

Ikke første gang det skjer

KS er ikke den første organisasjonen som får kritikk for å ha lagt ut nesten helt like tekster i avisene signert med ulike navn.

Fem måneder før valget i fjor gjorde flere Høyre-politikere det samme Debattinnlegget var signert av forskjellige politikere i partiet, men innholdet var svært likt.

De fikk kritikk av blant annet politisk kommentator i Avisa Nordland. Han sa da at dette er en uting og at politikerne må kunne skrive sine egne debattinnlegg.

For ordens skyld: Snorre Valen er også leder i Kringkastingsrådet. Et offentlig oppnevnt rådgivende organ som følger NRK tett.