Kroppen vår eldes dramatisk to ganger i løpet av livet

Saken oppsummert Forskere ved Stanford University har funnet ut at aldring ikke er en jevn prosess, men skjer mer intensivt i visse perioder av livet.

Studien viser at de mest dramatiske endringene skjer i midten av 40-årene og tidlig i 60-årene.

Forskerne studerte over 100.000 molekyler og mikrober i en gruppe på 108 voksne mennesker over flere år.

I 40-årene så forskerne store endringer i antall molekyler relatert til alkohol, koffein og metabolisme, samt endringer knyttet til hjerte- og kar, hud og muskler.

For folk i 60-årene handlet de store endringene mer om nedbryting av karbohydrater, immunforsvar, nyrefunksjoner, samt hjerte- og karsykdommer.

Risikoen for Alzheimers sykdom øker ikke gradvis med tiden, men eskalerer kraftig etter fylte 60 år.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Du har kanskje våknet en morgen, tatt en titt i speilet og følt deg mer rynkete og sliten enn noen gang før?

Det er sikkert bare hjernen din som spiller deg et puss. Eller?

Ikke nødvendigvis, ifølge forskere ved Stanford University i USA.

De har nemlig oppdaget at aldring ikke er en jevn og langsom prosess, men heller noe som foregår mer intenst i visse perioder av livet vårt.

Og det er visstnok to spesifikke aldre som skiller seg ut, ifølge den nye studien som er publisert i Nature Aging.

– Dramatisk

– Vi endres ikke bare gradvis over tid, det er mer dramatisk enn som så.

Det sier genetiker Michael Snyder, som er en av forskerne bak studien.

– Det viser seg at midten av 40-årene er en tid for store endringer, og det samme ser vi tidlig i 60-årene. Og resultatet er likt uansett hvilken type molekyler vi studerer. Det sier han i en pressemelding.

Så om du føler deg litt mer «rusten» det året du fyller 44 eller 60, så har det i alle fall en helt naturlig forklaring.

Om det i det hele tatt er en trøst?

Studerte tusenvis av molekyler og mikrober

Aldring er komplekst. Det er forbundet med økende risiko for sykdommer av alle slag.

Og ved å forstå hva som skjer i kroppen, håper forskerne det i framtiden vil være mulig å forebygge noen av disse sykdommene.

I sitt arbeid studerte de mer enn 100.000 molekyler og mikrober i en gruppe på 108 voksne mennesker. Alle deltagerne donerte biologiske prøver over flere år.

Det forskerne fant var at de fleste molekylene og mikrobene ikke endret seg på en gradvis måte. Men at de store endringene skjer i to bolker, nemlig i midten av 40-årene og i starten på 60-årene.

Det som skjer i 40-årene er mer overraskende, skriver de.

Forskerne mener det vil være nyttig for folk å ha et ekstra fokus på helsen i årene der endringene er størst. Da kan det være smart å ta treningen på alvor. Foto: SCANPIX/Kyrre Lien

Påvirker nyrer, hjerte, hud og muskler

Først trodde forskerne at endringene i midten av 40-årene kunne knyttes til kvinnenes overgangsalder. Og at dette ga en slags skjevhet i systemet de hadde. Men da de studerte dataene nærmere, så de også lignende resultater blant mannfolka.

Hos personer i 40-årene så de store endringer i antall molekyler relatert til alkohol, koffein og metabolisme. I tillegg fant man endringer knyttet til hjerte- og kar, hud og muskler.

For folk i 60-årene handlet det i større grad om nedbryting av karbohydrater, immunforsvar, nyrefunksjoner, samt hjerte- og karsykdommer.

Resultatene viste også at risikoen for Alzheimers sykdom ikke øker gradvis med tiden. Den eskalerer kraftig etter fylte 60 år.

Vil ikke konkludere

Geir Selbæk er spesialist i geriatri og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Det er ikke veldig overraskende at det skjer noe når vi passerer 60 år. Vi har sett fra tidligere undersøkelser at det kan skje et fall i funksjonsnivå ved denne alderen. For eksempel er det noen kognitive funksjoner som raskere svekkes, sier han.

Og han mener endringen i 40-årene også kan ha en naturlig forklaring blant menn.

– Kanskje gjennomgår de også en form for klimakterium. Vi vet jo at mennenes testosteronnivå går ned fra 40-årsalderen, selv om det har vært omdiskutert hvor alvorlige symptomer dette gir.

Selbæk forklarer videre at selv om studien er gjennomført på en god måte, bør man være forsiktig med å konkludere. Han mener den individuelle variasjonen er stor. Og at man også må ta hensyn til livsstil.

I tillegg påpeker Selbæk at studien er nokså liten. Og at man heller ikke har inkludert deltagere som er over 75 år.

– Tidligere studier har vist at det skjer en tilsvarende endring i 78-årsalderen.