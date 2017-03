Kronprinsessen imponert av norske gründer-kvinner

Avtalen, som ble på signert i skistua i Trondheim, skal bidra til mer innovasjon i humanitære kriser og bistandsarbeid.

– Avtalen sikrer et helt nytt samarbeid som skal gjøre norske gründerbedrifter bedre rustet til å bidra med innovative og effektive løsninger i bistandsarbeid og humanitære kriser, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Den nye avtalen har som formål å gjøre det lettere for norsk næringsliv å svare på de utfordringene UN Women definerer som de største behovene i sitt arbeid for å styrke kvinner posisjon i utviklingsland.

– Viktig samarbeid

Kronprinsessen er glad for at avtalen kom på plass.

– Jeg har jobbet innenfor dette feltet i mange, mange år. Hvis man ikke benytter seg av ny teknologi og nye måter å samarbeide på for å komme fram til nye løsninger, så vil vi ikke greie å oppnå bærekraftsmålene. Derfor er nettopp dette samarbeidet mellom Innovasjon Norge og UN Women så viktig, sier Mette-Marit.

Hva gjør Mette-Marit "hver gang" hun kommer til Trondheim? Du trenger javascript for å se video.

Høyabsorberende fødelaken, solcellelamper, håndtering av farlig avfall og telt med solcellepanel som sikrer strøm til for eksempel sykehus, er noen av de innovasjonene kvinnelige, norske gründere står bak.

Dette ble vist fram på skistua i Trondheim, og Kronprinsessen var imponert av det hun fikk se i Trondheim.

– I dag har jeg fått se fantastisk flotte eksempler på hva en kan få til for å bedre kvinners situasjon rundt om i verden. Og så blir jeg spesielt stolt av å se så mange flotte, kvinnelige gründere, spesielt i dag, dagen før kvinnedagen, sier hun.

Kronprinsen kommer også

Onsdag kommer også Kronprins Haakon Magnus til Trondheim.

Klokken 10.30 skal kronprinsparet besøke Kirkens Bymisjon. Der blir det omvisning og samtale med deltakerne i prosjektet «Søster til søster».

Klokken 11.40 drar kronprinsparet videre på besøk til et krisesenter, før de skal delta på Technoport på Clarion hotell hvor utdelingen av «Female Entrepreneur of the year» finner sted.