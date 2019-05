Så langt har det kommet inn nesten 80.000 kroner til å betale bøtene, som skal være mellom 7000 og 10.000 kroner. Totalt er 14 personer så langt bøtelagt av politiet.

Det var i april aksjonister begynte å forhindre arbeidet med å anlegge vindkraftverket i Flatanger i Trøndelag. Aksjonister ble anmeldt for å ikke gå ut av området der det skal hogges skog, og etter hvert begynte politiet å skrive ut bøter.

Oppfordringen fra initiativtakeren er å støtte alle dem som kjemper for naturen og fjellene i Flatanger. Foto: Printscreen

– Blir en dårlig ferie i år

Ole Martin Dahle fra Flatanger var den aller første som fikk bot for overtredelse av sperrebånd. Hans bot er på 8000 kroner.

– Jeg mottok et brev 16. mai og dagen etter fikk kona et brev i posten. Så vi er til sammen skyldig 15.000. Ferien i år begynner å begrense seg, sier han.

Men Dahle står for det han har gjort og vet at han har brutt loven.

– Jeg skjønner det, men dette gjør jeg for fjellene. Det er trist at man skal bryte loven for å verne om dyrelivet, synes jeg.

Ole Martin Dahle var den første som mottok bot for å hindre arbeidet med vindkraftverket i Flatanger. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Får penger fra hele landet

Etter hvert som bøtene startet å strømme på, så fikk Linda Jeanette Lindstad Løkseth en idé. Hun har starta kronerulling for å dekke aksjonistenes forelegg.

«Håper alle ønsker å støtte de som er villig til å gi så mye av seg selv for å redde de vakre kystfjella og skogen vi har.», oppfordrer hun.

– Jeg syntes bare det er veldig ille å se på at de som faktisk gjør noe må betale så mye, så derfor starta jeg dette.

– Hva tenker du om responsen?

– Det er helt overveldende. Folk er veldig engasjerte. Nå håper jeg vi får inn nok til å dekke alt av utgifter for aksjonistene, og dersom det skulle bli penger igjen, så vil disse være øremerka andre steder hvor man opplever det samme, sier hun til NRK.

SØRMARKFJELLET: Det er denne naturen aksjonistene i Flatanger ønsker å bevare. Foto: Kjartan Trana

Brøt sperrebånd etter endt arbeidsdag

Aksjonsleder i Flatanger, Torbjørn Lindseth, sier han er glad for initiativet.

– Jeg er selv en av dem som har en bot å betale. Den er på 7000 kroner for å ha brutt sperrebånd, sier han til NRK.

Lindseth sier han ikke gikk gjennom området for å provosere, men for å ta en snarveg.

– Dette skjedde etter at arbeiderne var gått hjem for dagen. Jeg og en til skulle inn i skogen for å fjerne et banner, og den korteste vegen var gjennom sperrebåndet, så jeg trodde ikke det var nøye ettersom dagen var over. Men plutselig stod tre uniformerte politifolk foran meg.

Resultatet ble en bot på 7000 kroner.

– Jeg kommer ikke til å betale den. Jeg skal ha en juridisk vurdering, og det er det flere som ønsker, sier aksjonslederen mot vindkraft på Sørmarkfjellet i Flatanger.

Vil aksjonere så lenge de kan

Lindseth sier de fremdeles aksjonerer, men at de ser at det gjør liten nytte.

– Det kommer på det samme hvilke rapporter vi leverer fra oss. Jeg er litt skremt over hvor stor overmakta er, ut fra et demokratisk ståsted.

Ole Martin Dahle sier de kommer til å fortsette.

– Jeg har vært med på denne kampen i mange år, og når jeg fikk beskjed om at anleggsarbeidet skulle starte, så var det et sjokk. Det er nesten som å høre at en kompis ligger på dødsleie, sier han.

Naturforkjemperen synes det er fint at man har starta en kronerulling for å hjelpe.

– Det er jo en del som ikke vil være der, men som likevel ønsker å bidra. Det kommer penger fra hele landet, og det er helt utrolig.