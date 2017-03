Kritisk til Snåsa-ulykkesrapport

Forsker ved TØi, Per Andreas Langeland er kritisk til Statens havarikommisjons rapport etter dødsulykken mellom en personbil og en stridsvogn i Snåsa i fjor. Han mener at det ikke bør være rom for sivil ferdsel i en militær stridssone, skriver Trønder-Avisa.