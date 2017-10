Kritikk etter nestenulykke i 2016

Svensk forsvar får hard kritikk i havarikommisjonens rapport etter at to svenske NH90-helikoptre var nær ved å styrte mellom Namsos og Steinkjer under militærøvelsen Cold Response vinteren 2016, skriver Trønderavisa. Helikoptrene drev lavtflyging mellom Steinkjer og Namsos da det bakerste av helikoptrene tok ned i isen på innsjøen Gilten.