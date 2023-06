Stor uenighet om e-post fra inhabil KrF-politiker

Lokaldemokratiforsker Gro Sandkjær Hanssen har oppfordret til en større debatt om blanding av roller i lokalpolitikken, og det har skapt engasjement.

Hanssen kom med utspillet etter å ha sett en e-post sendt av KrF-politiker Magne Nydal til lederen av planutvalget i Levanger kommune. Nydal er både lokalpolitiker og leder et stort byggefirma i kommunen.

E-posten startet med «Veit eg er inhabil», før han forklarte hvordan han så på en sak som firmaet hans var involvert i.

Nydal eier 62 prosent av firmaet og er daglig leder.

Selv mener han at e-posten ikke var et forsøk på å påvirke, men at han ønsket å slippe en «tredje omgang» med behandling av byggesaken.

– Jeg sendte den ikke som politiker, men som Magne Nydal, tømrer. Det var rett og slett en faktaopplysning, har han tidligere uttalt til NRK.

Selv om Nydal og kommuneledelsen mener at e-posten er uproblematisk, mener demokratiforskeren at den kan tolkes som et forsøk på å påvirke utfallet i saken, og sier dette er uheldig for tilliten til lokalpolitikere.

Det får tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet til å reagere. Hun er daglig leder i den borgerlige og liberale tankesmien Civita.

I et blogginnlegg skriver Clemet at forskeren selv bidrar til å svekke tilliten til politikere.

– Hun sier at han har opptrådt uryddig, og at det kan styrke politikerforakten. Her mener jeg at det nesten er motsatt, sier Clemet til NRK.

– Har opptrådt ryddig

Clemet peker på at politikere blir utsatt for mye kritikk, og at noe er fortjent. Men i dette tilfellet mener hun det er feil.

– Her er det rett og slett en som har fulgt reglene til punkt og prikke, slik det ser ut. Det fortjener ingen kritikk, sier hun.

Clemet understreker at det ikke er noe mistenkelig, kriminelt eller rart med å være inhabil.

– Det er rett og slett bare å følge bestemmelsene i forvaltningsloven.

Hun er klar på at e-posten fra KrF-politikeren er uproblematisk.

– Å være inhabil betyr ikke at du fratas andre borgerrettigheter. Man kan lese denne e-posten slik at han viser at han er partisk og at han ønsker et bestemt utfall. Det er jo nettopp derfor han har meldt seg inhabil, og ikke deltar i behandlingen av saken.

Clemet mener uttalelsene til demokratiforsker Gro Sandkjær Hanssen i saken er uheldige, og at KrF-politikeren ikke har blandet roller.

– Slik jeg forstår saken, og NRK har fremstilt saken, ser det ut som denne politikeren har opptrådt helt ryddig.

Civita-lederen får støtte fra advokat Lars Selmar Alsaker. Han er spesialisert innenfor offentlig rett og forvaltningsrett, og står på valglisten til Bergen Høyre.

Alsaker mener at KrF-politikeren tok av seg politikerhatten da han meldte seg inhabil, og henger ikke med på forskerens kritikk.

– Det som er spesielt med kritikken, er at politikeren gjorde nøyaktig det regelverket sier man skal gjøre; nemlig fratre som inhabil. Da har han gjort det han skal, og må selvsagt få lov til å ivareta sine partsrettigheter som alle andre borgere. Hva skulle alternativet i så fall vært? Skulle han latt være å ivareta firmaets partsinteresser? Skal politikere miste muligheten til å utøve vanlige rettigheter i saker som berører dem?

– Er det snakk om uheldig rolleblanding, slik du ser det?

– Ikke i det hele tatt. Når man fratrer som inhabil går man ut av rollen som utøver av offentlig myndighet. Da må man på vanlig måte kunne ivareta partsrollen i forvaltningssaken. Dette er storm i et vannglass, sier Alsaker.

– Utnytter sin nærhet

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, sier til NRK at i motsetning til hva KrF-politikeren hevder, så var e-posten mer enn en «faktaopplysning».

– Den inneholder klare oppfordringer om å avgjøre saken til fordel for ham, sier Fauchald.

Han mener at det som gjør saken uryddig er at politikeren utnytter sin nærhet til beslutningstagerne i et forsøk på få et positivt utfall i saken.

– Han har en posisjon og påvirkningsmulighet som svært få andre har, og dermed er risikoen for forskjellsbehandling stor. Han har et tillitsverv, og skal bruke det til å fremme verdier og standpunkter på vegne av de som har stemt på hans parti. Her bruker han posisjonen han har i kraft av tillitsvervet til å påvirke behandlingen av en søknad han har sterke interesser i, sier Fauchald.

KrF-politiker Magne Nydal er gjort kjent med kritikken fra professor Ole Kristian Fauchald, men har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

Ønsker mer diskusjon

Forsker Gro Sandkjær Hanssen peker på at denne saken har skapt en diskusjon om hvor grensen går, i tråd med hennes intensjon.

Clemet peker blant annet på at e-posten ikke er problematisk, fordi Magne Nydal har meldt seg inhabil.

– Selv om han juridisk har lov til det, så har mitt poeng vært at denne typen e-post kan bidra til å så tvil hos innbyggerne om at man klarer å skille den rollen man har som utbygger og rollen som folkevalgt, sier Hanssen.

Hun ønsker at det skal være mer diskusjon rundt dette, særlig lokalt i hver enkelt kommune. Hanssen mener det er nødvendig for at det ikke skal være tvil om at det er felles interesser, og ikke egne interesser, de folkevalgte arbeider for.

Hun mener slike e-poster kan bidra til å så tvil om at rollene er adskilt.

– Mitt poeng er å peke på viktigheten av å være bevisst, at man skiller disse to rollene når man har rollen som utbygger og folkevalgt. Og det er fordi jeg som forsker på areal- og utbyggingssaker ser at det er ekstra viktig å unngå rolleblanding i denne typen saker.

Ifølge Hanssen har lokale myndigheter stor makt til å gjøre vedtak som kan gi økonomisk gevinst for eiendoms- og utbyggingsaktører.