Krisemøte over: Innfører ikke nye tiltak i Trondheim

– Munnbindbruken må opp igjen, sier Rita Ottervik til NRK.

Smittesituasjonen i Trondheim har utviklet seg dramatisk de siste dagene.

Onsdag ble det registrert 218 nye smittede, og kriseledelsen i kommmunen har hatt krisemøte nå i ettermiddag.

– Kriseledelsen i Trondheim kommune er godt informert om situasjonen, og registrerer at smittetallene er ubehagelige høye i Trondheim, spesielt knyttet til enkelte skoler. På de aktuelle skolene er det iverksatt jevnlig testing, slik den nasjonale strategien legger opp til, skriver kommunen i en pressemelding.

Forsterker anbefaling

Etter møtet er det klart at de vil understreke og forsterke denne anbefalingen om å bruke munnbind på offentlig transport.

Samtidig mener de at eksiterende smitteverntiltak og at mange er vaksinert, gir et godt grunnlag for at smitten ikke skal komme ut av kontroll.

– Det er med andre ord ikke nødvendig, på det nåværende tidspunkt, å innføre ytterligere tiltak i Trondheim eller anbefale formannskapet å vedta en ny forskrift.

Håper fraværsgrensa fjernes

Ordfører Rita Ottervik har vært tydelig i dag at hun håper fraværsgrensa blir fjernet av kunnskapsministeren.

– Det er viktig at det skjer så fort som mulig.

Hun mener det er svært viktig at det skjer.

– Det vil først og fremst bety at vi slipper å ha ungdommer som er syk som går på skolen. Jeg føler meg trygg på at statsråden ordner dette.