Kripos: – Privat etterforskning kan få store konsekvenser

NRK fortalte på onsdag om Mia Landsem (20), som er ei av flere som jobber for å hjelpe jenter som får spredt nakenbilder av seg selv på nett.

Hun er kritisk til at politiet henlegger så mange slike saker, og har derfor valgt å gjøre noe med det.

"To uker og saken blir henlagt, vent å se kjære deg" står det i meldingsutvekslingen mellom Mia Landsem og en som har delt private bilder på nett. Foto: skjermbilde

– Saker blir henlagt uten at de blir sett på engang. Det går jo på at politiet er ressurssvake på den delen. Derfor trenger politiet folk som meg og de jeg jobber med, sier Landsem.

Hun forteller at de fleste hun sender meldinger til for å fortelle at de er blitt anmeldt, bare ler.

– Så sier de at saken uansett blir henlagt. "Bare vent i to uker", skriver de. Noe som sier litt om etterforskningen til politiet.

Skaper flere utfordringer

Politioverbetjent Jostein Strømnes sier privat etterforskning kan bidra til å skape flere utfordringer for politiet. Han forteller at når politiet senere må ettergå og gjenfinne bevisene er de ofte vesentlig svekket.

– Den mistenkte kan ha blitt oppmerksom på at han eller hun er oppdaget. Da kan personen slette eller forringe spor.

Til dette svarer Mia Landsem: – Man kan jo ikke slette bevis på internett. Alt blir logget, så selv om det slettes av enkeltpersoner, ligger det fremdeles der ute en plass.

- Kriminalitet i det digitale rom og integritetskrenkelser har fått økt oppmerksomhet og mer ressurser de siste årene og det satses mer på dette i politiet enn før. Kriminalitet begått på og over internett er likevel utvilsomt et felt hele politiet må løfte seg på fremover, sier Politioverbetjent Jostein Strømnes. Foto: KRIPOS

Politiadvokaten sier at en uheldig konsekvens av privat etterforskning kan være at politiet må bruke mer tid og ressurser på å oppklare en slik sak, enn hva de ville gjort dersom de håndterte den fra bunnen av selv.

– Politiet kjenner ikke til hvordan et "bevis" er fremskaffet av privatpersonen, for eksempel i hvilken grad er det brukt ellers straffbare metoder i innhentingen, sier politioverbetjenten.

Landsem sier hun vet at hun selv og de hun jobber med ikke bruker ulovlige metoder for hvordan de innhenter informasjon.

– Det har vi også fått avklart med advokat John Christian Elden, sier Landsem.

– Politiet er ikke kompetente nok

Mia Landsem (20) sitter på en Café i Trondheim og søker opp folk som sprer private bilder på nett. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Landsem er kritisk til politiets ressursbruk, og mener de må oppdatere seg på sosiale medier for å få en god nok etterforskning i slike saker.

– Vi har ikke kompetente nok politifolk. Når man får spørsmål fra en politimann om hva Messenger er, så har vi et problem. Folk må være oppdatert på sosiale medier nå, også politiet, sier Landsem.

Setter pris på hjelp

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Harald Bøhler er enig med Strømnes i at det er politiets oppgave å etterforske, men sier at det i oppstartsfasen er bra at folk får hjelp til å sikre at det er hold til en anmeldelse.

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Harald Bøhler. Foto: NRK

– Vi setter pris på at Landsem bistår. Det er utfordrende for politiet i slike saker fordi temaet er så nytt. Så her har politiet en vei å gå, sier Bøhler.

– Mia Landsem sier at dere henlegger mange slike saker. Hvorfor gjør ikke dere den jobben Landsem gjør?

– Politiet har ikke tallmateriale på hvor mange slike saker som blir henlagt, men vi skal ikke se bort ifra at det er noen, sier Bøhler.