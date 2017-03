Krigsveteran David Smith fikk signert bok av George W. Bush i posten

– Krig er det vanskeligste mennesker kan gå igjennom. En viss mengde krig kan nesten være gøy, for det er mye adrenalin. Men å faktisk skade noen andre er vanskelig å takle. Det var veldig vanskelig for meg.

Som 19-åring forlot David Smith hjembyen for å tjenestegjøre i Irak. Nå bor han i Trondheim, og for to uker siden fikk han tilsendt boka «Portraits of Courage» hvor George W. Bush har portrettert 66 veteraner. En av dem er Smith.

– Jeg hadde ikke sett portrettet før boka kom i posten, men jeg synes han gjorde en ganske god jobb, sier Smith.

Les også: Bush topper bestselgerliste med portrettmalerier

Slik er David Smith portrettert av den tidligere presidenten i USA, George W. Bush. Foto: Privat

Satt med pistolen i munnen

I boka deler han også sin historie om det å vende tilbake fra krig, og vanskelighetene han hadde med det. På et tidspunkt satt han med en pistol i munnen.

David var 19 år da han først reiste til krigen i Irak. Foto: Privat

– Siden jeg ikke søkte hjelp, bygde depresjonen og stresset seg opp. Jeg tok dårlige avgjørelser og ble en annen person enn jeg egentlig var. På et punkt var det som om to forskjellige personligheter sloss mot hverandre, og det rev meg i stykker.

Han bestemte seg for ikke å trykke på avtrekkeren, og heller oppsøke hjelp.

– Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det tidligere. Mitt mål nå er å hjelpe andre som sliter med å forstå at det er greit å søke hjelp for usynlige skader, sier han.

Det var kjærligheten som førte Smith til Trondheim, og i august skal han gifte seg med forloveden Katrine Kavle Sivertsen. Hun synes det er gøy å se hva han har fått til.

– Han har tett dialog med flere veteraner. Han deler sin historie og gir dem råd. Og de ringer tilbake og sier «hei, det hjalp». Det er veldig artig å stå på siden og se, sier hun.

Les også: – Mange av mine kamerater gikk til grunne

David har møtt den tidligere presidenten George W. Bush flere ganger. Bush er til og med invitert i bryllupet i hans, som skal stå i Møre og Romsdal i august. Om han kommer gjenstår å se, sier forloveden. Foto: Privat

– Gir tilbake til de han har sendt til krig

Smith har møtt den tidligere presidenten flere ganger gjennom Bushs arbeid med krigsveteraner.

– Bush har to arrangementer med krigsveteraner hvert år. Ett med fjellsykling og ett med golfing, hvor målet er å adressere de usynlige skadene fra krig, som traumatisk hjerneskade og PTSD, sier Smith.

– Tror du han gjør det fordi han føler seg skyldig?

– Ja, jeg tror jeg spiller inn. Jeg vet at det å ha sendt unge menn og kvinner til krig, som ble hardt skadet eller drept, veier tungt på hjertet hans. Han bryr seg om militærveteranene, og han har dedikert livet sitt til å gi tilbake til de han sendte til krig.

Les også: Krigen var den beste tiden i min fars liv