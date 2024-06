Kjære Rektor og Styre ved NTNU,

Vi skriver til dere på vegne av Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk Nettverk for Palestina ved NTNU.

Situasjonen i Gaza er katastrofal og krever handling for å vendes. Vi mener at NTNU bidrar i dag til normaliseringen av Israels massive overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen på Gaza ved at universitetet fortsatt har normale relasjoner til israelske akademiske institusjoner, og ved å samarbeide med norske våpenprodusenter som selger våpendeler til den israelske krigsmaskinen.

Vi har derfor følgende krav til styret:

NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg Gruppen, frem til Kongsberg Gruppen slutter å selge våpen og våpendeler til Israel, enten direkte eller via tredjeland.

NTNU ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina, via Horisont Europa rammeavtalen.

NTNU kommer med en uttalelse som fordømmer Israels angrep på sivile og på utdanningsinstitusjonene i Gaza.

NTNU bidrar til gjenoppbyggingen av Gazas utdanningsinstitusjoner. Vi ber om at Styret ved NTNU tar opp kravene våres på sitt neste styremøte den 15. mai, eller ved et ekstraordinært styremøte senest 1. juni.

Vi ønsker også å informere styret om at studenter og ansatte ved NTNU vil etablere en teltleir på Gløshaugen campus den 10. mai for å markere støtte til kravene. Det bør noteres at teltaksjonen kan utvides og eskaleres etter behov.

På vegne av Studenter for Palestina i Trondheim: Magnus Barka Hjelle og Shams Jaabary.

På vegne av Akademisk Nettverk for Palestina ved NTNU: Professor Ulrika Maria Mårtensson og Professor Bassam Hussein