Krever Helseplattformen utsatt

Legene ved St. Olavs hospital krever at innføringa av Helseplattformen utsettes til over sommerferien. Tillitsvalgt for legene sier gårsdagens avgjørelse om å utsette oppstarten av det nye journalsystemet, vil store konsekvenser for de som jobber på sykehuset, skriver Dagens Medisin. Det nærmer seg ferieavvikling, og legene er redd det vil gå ut over pasientsikkerhten om de nye arbeidsrutienen ikke fungerer som de skal.