Det er slike GPS-bokser Namsos-firmaet nå håper å selge over hele Norge. Foto: Magnus Wester

Det er Magnus Wester som står bak firmaet, og han har tidligere gjort stor suksess med sms-varsling. Nå selger firmaet hans en GPS-boks og abonnement til kundene sine, slik at de blir varslet om politiets fartskontroller.

– Vi har foreløpig åpnet for salg i Namsos-området, og vi varsler om kontroller i Nord-Trøndelag, sier Wester til Namdalsavisa.

– Ønsker forbud

Men distriktsleder Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk reagerer sterkt på dette produktet som foreløpig er solgt i noen hundre eksemplarer. i Namsos-området.

– Jeg skjønner at han vil tjene penger, men folk må tenke på konsekvensene. Når folk vet at det ikke er kontroll kan de gi full gass. Dette ønsker vi et forbud mot, sier Skjervø til NRK.

Magnus Wester hevder overfor Namdalsavisa at radarvarslingen er et viktig forebyggende tiltak i forhold til trafikksikkerheten.

Økt synlighet

Magnus Wester håper å selge radarvarslere over hele landet. Foto: Privat

– Vi reduserer faren for prikker og bøter, og vår tjeneste oppnår samme effekt som politiet ønsker; økt synlighet, sier han til avisa.

– Fjerner du risikoen for å bli tatt, øker farten. Og økt fart fører til ulykker, sier Frode Tiller Skjervø.

Magnus Wester håper å kunne selge over 100.000 enheter over hele Norge på sikt, og vil snart lansere tjenesten sin også i Sør-Trøndelag.