Krever at gammel dumping må fram i lyset etter fangst av giftig kveite

Mattilsynet har nedlagt øyeblikkelig omsetningsforbud for all kveite fanga i området, fordi den ikke er egnet til å spise. Fisken som fanges må kastes tilbake i sjøen.

– Dette er sjokkerende nytt. Det er skremmende at vi ikke har bedre kontroll på hvor det er dumpa miljøgifter, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken fra SV krever at miljøministeren skaffer oversikt over gammel giftdumping langs norskekysten. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Han krever at miljøministeren må på banen og svare på hva myndighetene vil gjøre.

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet i Midt-Norge i Steinkjer, bekrefter til NRK den uvanlige giftpåvisninga i også mindre kveite:

– Vi har et helt uvanlig funn av organiske miljøgifter hos mindre kveite på Sklinna, sier regiondirektøren til NRK.

– Den fisken må ikke komme i butikken, sier Røthe Knudtsen.

– Mattilsynet har ingen grunn til å anta hvilke årsaker som kan ligge bak, legger han til.

Bekymret minister

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har foreløpig ikke hatt tid til å snakke med NRK, men han skriver følgende i en e-post:

Miljøminister Vidar Helgesen sier han vil ta opp saken. Foto: NRK

«Jeg er bekymret over nyheten om at det er funnet miljøgifter i kveite utenfor Namdalskysten og Helgeland. Dette er alvorlig, og Miljødirektoratet skal straks sette gang å undersøke dette nærmere».

Kan skyldes gamle miljøsynder

Det var namsosingen Bjørnar Sæternes som fant ut at Aftenposten hadde skrevet en helt ukritisk sak om at plastindustribedriften Zoutchemie Botlek i Rotterdam løste sitt avfallsproblem ved fritt å dumpe sitt avfall fra skipet Stella Maris i et slipp-område like vest for Haltenbanken og Sklinnabanken sommeren 1971.

Den mulige giftskandalen kan dermed stamme fra en tid hvor miljøforståelsen var mest lik null, og havet ble regna som en sikker dumpeplass, der alt ble borte.

Norge fikk sin første miljøvernminister i 1972.

Lars Haltbrekken sier han synes det er svært merkelig at Norge i dag ikke har en bedre oversikt over mulig giftdumping tilbake i tid.

– Det er ikke sånn vi kan drive miljøforvaltninga i 2017, sier han.