Krever 80 millioner av NTE etter storbrannen

Men NTE bestrider kravet, og mener de ikke kan lastes for brannen, skriver Trønder-Avisa.

150 millioner

Totalt betalte forsikringsselskapene ut 150 millioner kroner etter storbrannen i januar 2014 der 66 bygninger ble ødelagt. Nå krever de over halvparten tilbake fra NTE som de mener var ansvarlig for at brannen startet.

Det gjør de, selv om politiet i 2015 konkluderte med at ingen i NTE kunne holdes ansvarlig for brannen.

Gnister

Det var gnister fra ei lavspentlinje som startet brannen som svidde av et område på 15 kvadratkilometer i Flatanger, der særlig Hasvåg og Småværet ble rammet.

Over 200 brannmenn fra 19 kommuner deltok i slokkingen av brannen, som startet i Uran 27. januar 2014. Brannen var den største i Norge siden andre verdenskrig.

Nå skal saken avgjøres i Namdal tingrett, og rettssaken starter 30. oktober. Det er satt av 20 dager til behandlingen av saken, skriver Trønder-Avisa.