– Min far sa at han ville dø med arbeidsklærne på. Det har jeg også lyst til. Og i mitt tilfelle betyr det med høye hæler, smiler Grete Wennes.

NRK møter trønderen på vei til et ledermøte ved NTNUs nyeste fakultet. Hun er professor i ledelse og nestsjef. I 2012 fikk hun diagnosen tarmkreft med spredning til begge lungene. Jobben fikk hun etter hun fikk diagnosen.

– Min diagnose er uhelbredelig kreft med spredning, forteller Wennes.

Hun har vært gjennom ni operasjoner, men i sommer ble hun syk igjen og fikk beskjed om at en ny operasjon kun ville svekke livskvaliteten.

– Ingen av oss vet hvor lenge vi kommer til å leve. Alle lever vi på lånt tid. Det er en del av livets mysterier. Det er det for meg også, sier hun.

Ekstreme smerter

Datteren Sara (19) er Gretes største støttespiller. Ved kjøkkenbordet hjemme hos familien i Trondheim forteller hun om livet med en kreftsyk mor.

– Dette er livet vårt nå, vi har ikke noe alternativ. Men det er noen tunge dager. Det er ikke hver dag at vi sitter slik som vi gjør nå, sier hun.

Familien ønsker ikke å tegne noe glansbilde av kreftsykdommen. Selv om 90 prosent av tiden er bra, er det 10 prosent som er dårlig.

– Det kan være mye smerter. Ekstreme smerter. Jeg visste ikke at kreft kunne være så vondt, sier Grete Wennes.

– Jeg kan ligge i fosterstilling på badegulvet og rope etter hjelp. Da kommer Sara og legger seg sammen med meg og sier at det går over og at jeg bare må komme meg gjennom det. Og så gjør jeg det, sier hun.

– Hvis jeg kan bidra med å ligge der sammen med henne, så gjør jeg helst det. Vi står i dette sammen, sier Sara.

Grete Wennes har de siste fem årene vært gjennom ni opreasjoner. Datteren er der for henne gjennom oppturer og nedturer. Foto: Privat

Krafttak mot kreft

Sara er russ i år, og elevene er som vanlig engasjerte i Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft.

For Sara er aksjonen ekstra spesiell. I år skal pengene gå til å hjelpe de som har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av. Personer med uhelbredelig kreft. Personer som Saras mamma.

– Det er ikke alle som skjønner hvor mye pengene fra innsamlingen betyr. Men det gjør jeg. Jeg har sett det «in action».

Thora Storm videregående skole har allerede samlet inn 80.000 kroner. Målet er at det på landsbasis skal samles inn 40 millioner kroner.