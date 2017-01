Kreftpasient ville dø hjemme – fikk mangelfull pleie

I slutten av oktober i fjor sovnet en eldre kvinne inn i sitt hjem i Levanger kommune. Rundt seg hadde hun flere familiemedlemmer.

Da det ble fastslått at kvinnen var alvorlig kreftsyk, ønsket hun å dø hjemme.

Var uvitende

Levanger kommune forberedte seg ved å sørge for at fem ansatte i hjemmetjenesten ble opplært i hvordan de skulle bruke smertepumpen som skulle gi kvinnen medisiner.

– Noen pleiere sa de ikke hadde sett en slik pumpe på mange år. Andre hadde feil bruksanvisning med seg. De stod over mamma og ringte til andre og spurte om de hadde gjort det rett, sier kvinnens datter til NRK.

Familien fryktet også at pumpen kunne gå tom for medisiner da en pleier opplyste at apoteket var stengt og at de ikke kunne få mer før etter helga.

Noen ganger måtte familien selv kontakte personalet som hadde kunnskap om smertelindring.

– På kvelden kom to sykepleiere og økte hastigheten på pumpa. Vi fikk da ettertrykkelig høre hvor mye arbeid det var for å ordne alt.

Levanger kommune beklager behandlingen av den døende kreftpasienten. Foto: Levanger kommune

Ville ikke være alene med pleierne

I løpet av de to ukene som gikk før kvinnen døde, var det alltid noen fra familien hos henne. De følte at de ikke kunne la kvinnen være alene.

– Mamma ville ikke være alene med hjemmesykepleierne. Mange av dem virket svært usikre på jobben de skulle gjøre og hvordan de skulle opptre ved hjemmedød, sier datteren.

Hun påpeker at det likevel var noen pleiere som kunne jobben sin. De fikk også god hjelp fra Levanger sykehus.

Kommunen beklager flere feil

Enhetsleder i hjemmetjenesten i Levanger kommune, Lars Kverkild, har beklaget behandlingen overfor familien. Foto: Levanger kommune

For å unngå at andre som ønsker terminal pleie hjemme skal oppleve lignende, klaget familien til Levanger kommune.

Rundt ti pleiere var innom og stelte moren hjemme før hun døde. Men de fem som på forhånd hadde fått demonstrert hvordan smertepumpen skulle brukes, var sjelden eller aldri å se.

– Her har kommunikasjonen sviktet når vaktlistene ble laget. Vi mislyktes med å styre ressursene slik at flere av dem som hadde fått opplæring faktisk ble brukt i pleien av denne pasienten. Vi tar dette på det største alvor, sier enhetsleder i hjemmetjenesten i Levanger kommune, Lars Kverkild.

Han tar selvkritikk og har beklaget overfor familien.

Hjemmetjenesten skal på kurs

Rutinesvikt, manglende opplæring, planlegging og dokumentasjon ble også avdekket i en annen sak i Levanger i fjor. Hjemmetjenesten lot en eldre mann ligge på gulvet i ett døgn fordi de trodde han sov ut rusen.

Lars Kverkild sier disse to sakene gjør at kommunen senere i år skal kurse samtlige i hjemmetjenesten i tema som dokumentasjon, kommunikasjon og etikk.