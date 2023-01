Det var 6. januar at en 60 meter høy kran veltet over kjøpesenteret Melhustorget i Trøndelag. Ei kvinne i 50-årene fra Trondheim døde.

Ulykken førte til at bygget mangler strøm, varme, vann og ventilasjon.

Tirsdag åpnet senteret dørene for første gang etter ulykken skjedde. På innsiden av senteret er deler av taket totalødelagt.

– Det har vært veldig trist følelse å se alt har stoppa opp og blitt stille. Vi har havna i en situasjon vi aldri hadde drømt om at skulle skje.

Det sier Lars Erik Sjømo, eier av Melhus kjøpesenter AS.

Det er store ødeleggelser i taket av senteret. Foto: Morten Andersen / NRK

Usikkert om hele senteret må rives

Sjømo sier det er en komplisert prosess å fjerne krana, som fortsatt ligger over senteret.

Dette fordi den ligger i spenn over taket, og kan skape store ødeleggelser dersom det ikke gjøres godt forarbeid.

– Alle ønsker den krana bort, men samtidig så må man gjøre det på en sikker og skånsom måte, sier eieren av senteret.

Foreløpig er det uvisst om hele senteret må rives, eller om det skal restaureres. Kostnadene avgjør.

– Vi håper å få vite i løpet av februar om det er et rivningsobjekt eller reparasjonsobjekt, sier Sjømo.

Bilde tatt på innsiden av senteret tirsdag morgen. Foto: Morten Andersen / NRK

Bygger nye lokaler

300 ansatte ved mer enn 20 butikker ble permitterte. Ansatte i kjedebutikker blir omplassert til andre butikker i regionen, opplyser senterlederen.

Nå har flere av butikkeierne gått sammen for å starte opp i nye lokaler.

Driverne bak Brillesalongen, Cecilia, Lykke Liten og Sport 1 har inngått leiekontrakter med Thoragården i Melhus. Snekkere er nå på stedet for å bygge de nye butikkene i det som frem til nå har vært tomme lokaler.

– Målet er å komme oss videre etter denne tragiske ulykken som har vært, sier Anita Wold, eier av Brillesalongen.

Fra venstre: Anita H. Wold, daglig leder og eier Brillesalongen AS, Arunee Tanita Hammer, daglig leder og eier Lykke Liten, Terje Nervik, daglig leder og eier Sport1, Dordi Refset, eier og daglig leder Cicelia. Foto: Privat

Vil ikke være i nærheten av kraner

Melhustorget skal bygges om i 2027, men Wolds butikk har ikke fått ny kontrakt. Samtidig er flere ansatte letta over å slippe å forholde seg til de gamle lokalene.

I en pressemelding fra de fire butikkene skriver de følgende:

«Vi vet at mange kunder og ansatte ikke vil oppholde seg i nærheten av heisekraner etter ulykken. Alle butikkene som nå flytter inn i Thoragården, hadde ansatte på jobb når ulykken skjedde, og vi har full forståelse av hvordan enkelte opplever denne tragedien.»

– De som var til stede da dette skjedde, har blitt litt var på høye, plutselige lyder, og synes det er ubehagelig å være i nærheten av en slik byggeplass nå, sier Wold.

Hun legger til at det går bedre med de fleste ansatte nå, men at lokalmiljøet i Melhus er sterkt prega. De fleste på senteret kjente til den avdøde kvinnen i 50-årene.

– Det er mange som har det vanskelig. Det er nok de som har vanskeligheter med dette i lang, lang tid etterpå, sier Wold.

Håper å bli ny møteplass

Målet er at butikkene i de nye lokalene kan bidra til et koselig samlingssted for lokalbefolkningen i Melhus. For det har oppstått et vakuum etter at Melhustoget stengte dørene.

– Det har blitt veldig grått og trist og stille på Melhus. Melhustorget var ikke bare et kjøpesenter, men en samlingsplass for mange, sier Wold.

Hun er optimistisk for fremtiden og gleder seg til å flytte inn i de nye lokalene:

– Vi skal komme oss opp på hesten igjen, og det ser vi veldig frem til. Nå kan vi ha fokus på noe som er bra, både for ansatte og for Melhus sentrum.