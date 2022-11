Kraftig vind gjør at brann spres fort på Roan

Brannvesenet har rykket ut til en skogbrann i Jardalen på Roan i Åfjord lørdag ettermiddag.

– Det brenner i et område på to mål på fjellet, sier brannmester Jostein Tangen brannmester ved 110 – sentralen i Midt–Norge. Vind gjør at brannen sprer seg fort.

– Brannen sprer seg fort med tanke på vindretning og vindhastighet, sier Tangen. Det er et godt stykke til bebyggelse, og det skal ikke være fare for at brannen skal spre seg dit.

Det settes inn mye mannskap for å slukke brannen, og det kommer også hjelp fra Sivilforsvaret og Røde Kors.

Jostein Tangen sier at det har vært tørt i terrenget over lengre tid. Det er et område med lyng, kratt og skog som brenner nå brenner.

Det er tørt og stor skogbrannfare i hele Trøndelag.

– Folk bør være varsomme med å bruke åpen ild, sier brannmesteren. Årsaken til skogbrannen som nå pågår er ikke kjent.