– Vi har ikke flere korntørker. Dette er veldig uheldig. Vi har passert bare halvveis i sesongen og det er meldt fint vær. Dette er den travleste tida. Det sier distriktssjef ved Fiskå mølle på Byneset i Trondheim, Jon Halvor Dahl.

Dahl er glad for at brannen ikke har spredt seg til de andre siloene i området. Det betyr at mesteparten av kornet som er levert i høst så langt, er i sikkerhet.

Nå jobbes det for å få kontroll over brannen i korntørka.

Frykter eksplosjon

Innsatsleder for brann, Trond Fjellsæter, sier det kan være fare for eksplosjon når det brenner i slike siloer.

– Det er korn i siloen og fare for støv. Da er det fare for støveksplosjon. Det prøver vi å unngå. Vi jobber rolig.

Han forteller at det er litt flammer.

– Det er veldig vanskelig å slukke, sier han til NRK.

Røyk fra Fiskå mølle. Det var korn til kraftforproduksjon som var i korntørka. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Kraftig røykutvikling

– Det ryker godt fra stedet. Det forteller vaktleder på 110 – sentralen i Trøndelag, Tor Arne Malm.

Alt tilgjengelig mannskap har vært på stedet fra tre enheter.

Brannvesenet fikk melding om røyk fra korntørka litt etter klokka 15.30 torsdag. De som jobbet inne i lokalet fortalte om litt røyk. Ikke lenge etter gikk den automatiske brannalarmen.

– Vi vet ikke helt omfanget. Det jobbes på stedet, sier Malm. Han forteller at det jobbes for å tømme siloen for korn.

Ingen er skadet, men noen har fått i seg røyk og får oksygenbehandling, opplyser innsatsleder Mari Fløttum ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Fylkesvegen er stengt like ved Byneset kirke på grunn av brannen.

Innsatsleder for brann, Trond Fjeldsæter. Brannmannskaper har kontroll og det er ikke fare for at brannen skal spre seg. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Usikkert hvor korn kan leveres

På Fiskå mølle jobbes det nå med å finne ut hvor kornbønder kan levere kornet de neste dagene. De har tatt imot 2000 tonn korn så langt i høst, bare halvparten av det som skal leveres.

Mye er klart til innhøsting.

– Vi kommer til å sende ut melding på Facebook, e-post og tekstmeldinger i kveld, sier distriktssjef ved Fiskå mølle, Jon Halvor Dahl.

Det er bønder fra området rundt Byneset i Trondheim og til Stjørdal som leverer korn til mølla.