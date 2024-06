– Det har brent ganske kraftig, det er såpass at det ikke vil være mulig å bruke barnehagen, forteller vaktleder i 110-sentralen Kåre Peder Norvik.

Nødetatene meldte klokken 1.55 om brann på Sverresborg barnehage i Trondheim.

– På det meste var vi 20 personer på jobb på stedet, sier Norvik.

Vanskelig å komme til

Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent.

Da brannvesenet i natt ankom stedet skal taket på barnehagen ha stått i full overtenning.

– At brannen har vært på taket har gjort det vanskelig med tilkomst til flammene. Det har vært utforinger i konstruksjonen som har gjort det vanskelig for oss å komme til kjernen av brannen, sier Norvik.

Brannvesenet har blant annet tatt i bruk motorsag for å komme til flammene på taket.

Taket på barnehagen er åpent.

– Det er både røyk- og vannskader på barnehagen. Det er derfor ikke mulig å bruke barnehagen til mandag, sier Norvik.

Mye røyk

Politiet opplyste tidlig at det ikke var behov for evakuering av boenheter i området, men det var mye røyk i området i forbindelse med brannen. Da hadde politiet vært på nærliggende boliger og oppfordret til lukking av vinduer og dører.

Mye av røyken flyttet seg også nedover mot sentrum.

– Det er ikke lenger nødvendig å lukke vinduer, røyken er nå borte, sier Norvik.

Først like før klokken 4.30 bekreftet 110-sentralen at brannen var under kontroll. Utover natten og morgenkvisten har brannvesenet drevet med etterslukking.

De dro fra stedet 6.45.

– Nå er det politiet som har tatt over skadested, sier Norvik.

Ber om tips

– Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til brannen, sier operasjonsleder i politiet, Ebbe Kimo.

Området rundet barnehagen er nå sperret av.

– Vi har ikke foretatt mye åstedsundersøkelser ennå. Det som er sikkert er at brannen var ganske kraftig allerede da første patrulje kom til stedet i natt, sier Kimo.

Politiet vil nå følge opp saken.

– Barnehagen befinner seg i et relativt tettbebygget område. Dersom det er noen naboer eller andre forbipasserende som har sett noe hadde vi satt stor pris på å få informasjon om det. Vi kan ikke utelukke noe når slike branner finner sted. Observasjoner er vi alltid takknemlig for, sier Kimo.