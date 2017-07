Koteng ut mot NFF

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng mener Fotballforbundet kan bruke mellom 70 og 100 millioner kroner på utvikling av unge spillere ved å kutte i eget byråkrati. Koteng skriver i et innlegg på Rosenborgs egne nettsider at pengene bør omdisponeres fra NFF, kretsene og toppklubbene, og at fotballforbundet må innse at utviklingen skjer ute på banene og ikke på kontorene.