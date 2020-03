Sykepleiere kjenner på ansvaret om å holde seg friske

Sykepleier ved St. Olavs hospital, Heidi Torgersen, frykter at hun og kolleger må være borte fra jobb på grunn av karantene eller koronasmitte. Hun er ikke personlig redd for å få viruset, men vil nødig være borte fra jobb i disse tider.

– Vi er ikke akkurat overbemannet fra før av heller. Så man kjenner på ansvaret om å holde seg frisk, sier Torgersen, som tror mange sykepleiere føler på det samme.

Ni innlagt på norske sykehus

Torgersen jobber på hovedintensiven ved St. Olavs hospital i Trondheim. De forbereder seg på at nordmenn framover vil legges inn med koronasmitte.

– Hovedintensiven har et veldig høyt belegg fra før, sier hun.

Til nå er ni innlagt på norske sykehus. Senest onsdag kveld ble en person isolert på Sykehuset Levanger.

Vedkommende har ikke behov for intensivhjelp per nå.

En utfordring med koronaviruset, er skoler og barnehager som stenges. Foreløpig har ikke norske myndigheter pålagt stenging av slike institusjoner.

Stjørdal i Trøndelag er blant kommunene som har besluttet å stenge.

Onsdag kveld varslet de at alle skoler og barnehager stenges på ubestemt tid. Det betyr at 4425 barn og unge må holde seg hjemme fra og med torsdag.

Skolestenging får store konsekvenser

– Det vil berøre foreldre og foresatte som må være hjemme og passe på ungene som egentlig skulle ha vært på barnehager og skoler. Vi skjønner at det vil være konsekvenser med dette. Men like fullt er vi opptatte av at alle, hele samfunnet, må bli med på denne dugnaden om å begrense smitte, sier konstituert kommunedirektør i Stjørdal, Tore Rømo.

De besluttet det drastiske tiltaket for nettopp å unngå at mange i befolkningen, inkludert sykepleiere og andre i hjelpeapparatet, blir syke samtidig.

– Da vil vi etter hvert ha en veldig vanskelig situasjon. Til tross for at det er store, tunge konsekvenser ute og går, har vi valgt å stenge for å begrense smitte, sier Rømo.

Også nabokommunen Selbu besluttet onsdag å stenge alle skoler og barnehager.

Stjørdals 16 skoler og 31 barnehager stenges til tross for at ingen innbyggere har påvist smitte. Noen med arbeidsstedet sitt innad i kommunen har derimot testet positivt på Covid-19.

Når skolene og barnehagene åpner igjen, kan Rømo ennå ikke si noe om. De gjør fortløpende vurderinger.

Sykepleierforbundet frykter arbeidsbelastningen

Leder i Norges sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, tror de fleste sykepleiere frykter koronasmitte fordi det fører til fravær fra jobb.

– Norske sykepleiere har erfaring med at vi allerede før koronavirusets inntreden mangler sykepleiere, livsnødvendig kompetanse, både på sykehus og i kommuner.

BEKYMRET FOR BEMANNINGEN: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er bekymret for arbeidspresset på norske sykepleiere. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Tilbakemeldingen fra sykepleierforbundets medlemmer, gjør at forbundet vil passe godt på medlemmene sine framover.

– Arbeidsgivere må gjennom reell medvirkning sørge for sykepleiernes fysiske, psykiske og sosiale helse, særlig i krisesituasjoner som per nå kan se ut til å bli langvarig, sier Larsen.

Roses i sosiale medier

Norske sykepleier opplever allerede ros i sosiale medier for jobben som nå skal gjøres.

Også programleder i Debatten på NRK, Fredrik Solvang, brukte slutten av sendingen tirsdag kveld på å minne det norske folk på jobben norske sykepleiere nå skal gjøre.

– Det jobber 280.000 personer i den norske helse- og omsorgstjenesten. Det er de som nå skal risikere egen helse for å redde oss. Så om du ikke er bekymret for egen del, vær det for dem, da. De er førstelinjen vår.

