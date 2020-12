Trondheim etter krisemøte: Nedstenging kan bli aktuelt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

44 personer testet positivt på covid-19 mandag, flere enn noen gang i koronapandemien i Trondheim.

– Nå må du være uhyre forsiktig i dagene som kommer. Mer forsiktig enn du hadde planlagt, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Det høyeste antallet før nå, var lørdag, da 37 personer ble registrert smittet.

Ber folk unngå treningssentre og utesteder

Smitten har bare økt og økt i byen de siste to ukene.

– Det er en spredning vi misliker veldig sterkt, understreker Wolden.

Tirsdag formiddag var kriseledelsen i Trondheim i krisemøte. I møtet diskuterte de om Trondheim må iverksette ytterligere tiltak for å bremse den pågående smittebølgen.

Møtet endte med at kommunen kommer med sterke anbefalinger til alle som befinner seg i Trondheim, blant annet å holde seg unna treningssentre, utesteder, restauranter og kjøpesentre.

STERKE ANBEFALINGER: Morten Wolden ber alle som er i Trondheim om å være uhyre forsiktige nå. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vi må gå ut og være tydelig på at folk i enda større grad unngår å oppsøke arenaer med mye folk. For eksempel kan det være klokt å ta treningsøkta utendørs i stedet for å dra på treningssenter eller i klatrehall. Og det kan være klokt å unngå å oppsøke puber og utesteder. Vi vet det har spredd seg smitte der, sier Wolden.

Stenging av skoler og barnehager er ikke et nødvendig tiltak, i og med at de likevel skal stenge til jul.

Varsler at det kan bli nedstenging

Hvis smitten utvikler seg videre, vil kommunen vurdere tiltak som å stenge ned for eksempel treningssentre eller utelivet.

– Vi er ikke er ennå, men det kan bli aktuelt, understreker Wolden.

Per nå ber han alle som driver treningssenter, restaurant eller lignende være svært nøye med vasking og å påse at folk holder avstand.

Kriseledelsen skal ha flere møter gjennom julen. Hvis de skal stenge ned, må de fatte politisk vedtak. Første mulighet for det vil være mandag 28. desember.

Det viktigste for kommunen nå, er at folk gjør følgende:

– Vær ytterligere forsiktig med sosiale kontakter. Begrens kontaktflater og hold avstand.

Ti av 44 med ukjent smittekilde

Totalt ble det gjennomført 1898 tester i Trondheim mandag. Aldri før har så mange tester blitt tatt i kommunen på én dag.

Ti av dem som testet positivt mandag har ukjent smittekilde. Mandag sa én av byens smittesporere til NRK at de sliter med å jobbe fort nok.

– Arbeidspresset et ekstremt høyt. Det er mye jobb, både dag og kveld. Og nesten natt, sa smittesporer Therese Østlie.

Morten Wolden sier at smittesporerne jobber på spreng.

– Vi har omtrent like mange med ukjent smittekilde nå som vi har hatt tidligere. Jeg tror vi skal finne flere av dem, sier han.

Den eldste av de 44 smittede mandag er i 60-årene. Seks av dem er barn.

To utbrudd har fått nye forgreininger

Oppblomstringen av smitte i Trondheim startet i to miljøer: I produksjonen av en juleforestilling i Olavshallen, og i det eritreiske miljøet.

– Det er de to store utbruddene som nå har beveget seg og fått nye forgreininger, sier Wolden.

Tre av Trondheims sykehjem har nå koronasmitte.

Charlottenlund helse- og velferdssenter var det første som ble berørt i den nye oppblomstringen. Seks beboere og én ansatt har fått påvist covid-19.

I tillegg har to sykehjemsansatte testet positivt ved henholdsvis Brundalen helse- og velferdssenter og Hjorten helse- og velferdssenter.

Det er smitte også ved Bispehaugen skole. Elever ved 5. og 6. trinn er satt i karantene.

Vaksineutstyret er på plass

Første leveranse av utstyr til vaksinering kom til Trondheim mandag. Sprøyter, sprøytespisser, plastre og så videre er nå klare til bruk.

– Vi holder på å planlegge vaksineringen. Det gjenstår nå å høre fra Folkehelseinstituttet når vi får den første leveransen. Da blir det først vaksinering av pasienter på sykehjem, sier vaksinekoordinator i Trondheim kommune, Kari Kirkvoll.

Tirsdag morgen opplyste FHI hvilke kommuner som starter vaksineringen først i Norge. Det er Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. De 10.000 første dosene kommer til Norge 26. desember.