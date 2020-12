Nok en dyster dag i Trondheim: 83 personer testet positivt på koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For andre dag på rad er det rekord i antall registrert smittede i trønderhovedstaden. Onsdag ble 79 personer registrert smittet. Dette er tall fra testing tirsdag.

Torsdag, nyttårsaften, er antall koronasmittede opp i 83.

16 av dem har ukjent smittekilde. Åtte personer er smittet i røde utland. Resten er smittet av kjente nærkontakter.

Smitten skjer i hovedsak i private sammenhenger, ifølge kommunen. Alle aldersgrupper er berørte.

Trondheim kan havne i risikogruppe fire

Formannskapet i Trondheim møttes torsdag morgen til ekstraordinært formannskapsmøte.

– Situasjonen er svært alvorlig. Mer alvorlig enn noen annen gang, sa kommunedirektør Morten Wolden i møtet.

Hvis smittetrenden fortsetter, kan Trondheim om to-tre dager havne i risikogruppe fire, på en skala fra en til fem. Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen er bekymret.

Han varsler at det snart kan komme betydelig skjerpede tiltak.

– Hvis vi ikke får dramatisk endring, at vi fortsatt ligger på det høye tallet vi ligger på nå, er det behov for vesentlig skjerpede tiltak ganske snart.

Stenger ikke skoler og barnehager

Det har siden august vært få tilfeller av smitte mellom elever på grunnskolen i Trondheim. Barnehager og grunnskoler er på gult nivå nå.

Det innebærer ikke stenging, men at elever samles i mindre grupper og at kontakten mellom gruppene blir svært begrenset. I forbindelse med dette, er det aktuelt å forsterke bemanningen på enkelte skoler.

Enkelte trinn på noen skoler må trolig ha hjemmeundervisning i starten av året.

Finansdirektør Olaf Løberg varsler mer informasjon om dette tirsdag.

Kommunen og fylkeskommunen har ennå ikke tatt stilling til hva som skal skje for videregående skoler når ferien er over.

Trondheim kommune oppfordrer alle i arbeid til å ha hjemmekontor fremover.

Snart kommer 25.000 studenter til byen

Studentbyen Trondheim forbereder seg på å ta imot rundt 25.000 studenter til vårsemesteret 2021.

Rundt 900 av dem kommer fra utlandet, fra alle verdenshjørner. Disse må være i karantene i den første tiden av studieoppholdet sitt i byen.

– Vi er tett på de utenlandske studentene for å gi dem riktig informasjon, og å bidra til at de blir innlosjert på karantenehotell. NTNU finansierer karantenehotell, sier Marit Reitan, prorektor utdanning ved NTNU.

I vårsemesteret 2021 innebærer smittevernreglene at cirka 90 prosent av den timeplanlagte undervisningen skal foregå fysisk på campus. I januar skal halvparten av denne timeplanlagte undervisningen foregå digitalt. Det vil si at halvparten av den planlagte undervisningen skal foregå på campus, slik at studentene kan komme gradvis tilbake.

NTNU står fortsatt ved denne beslutningen, som ble fattet før den nye smitteoppblomstringen i Trondheim.

– Vi står på dette frem til Trondheim kommune eventuelt gir oss pålegg eller anmodning om å tenke annerledes, sier Reitan.

NTNUs rektor bestemte torsdag morgen at alle ansatte som kan, skal jobbe hjemmefra. Fysisk oppmøte på campus må reduseres til helt nødvendig virksomhet.

Nyttårsfesten avlyst

Kommunen har avlyst nyttårsfeiringa i Trondheim. Fyrverkeriet fra Kristiansten festning blir ikke noe av. Det satt langt inne, har kommunedirektør Wolden tidligere sagt.

I tillegg må folk droppe nyttårsfesten.

Det har vært munnbindpåbud i Trondheim i flere uker. I tillegg er det forbud mot å møte flere enn 10 personer utenfor egen husstand per uke.

Strenge retningslinjer for idretten frem til 1. februar

Kommunedirektøren ber idretten i Trondheim innskjerpe praksis i kommunale anlegg som en følge av smittesituasjonen. Retningslinjene gjelder frem til 1. februar.