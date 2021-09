Endelig litt optimisme i smitteutbruddet i Trondheim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi håper dette er starten på en nedadgående trend. Men samtidig er det for tidlig å si det sikkert ennå.

Det sier fungerende kommunelege i Trondheim, Elizabeth Kimbell, etter at smittetallene fra tirsdag ble kjent onsdag morgen.

Fire koronasyke er innlagt på St. Olavs hospital.

Dette er første gang siden torsdag at det meldes om under 100 smittede på et døgn i Trondheim. Samtidig er de nasjonale tallene høyere enn noen gang siden pandemien startet.

– For tredje dag på rad går smittetallene forsiktig ned, sier Kimbell om situasjonen i Trondheim.

Hun tror dette er effekten av tre faktorer.

Suksess med hurtigtesting

Mindre sosial kontakt i studentmiljøet.

Svært mye hurtigtesting.

Umiddelbar isolasjon som følge av positiv hurtigtest.

– Hurtigtestingen stemmer noenlunde overens med PCR-testingen. Vi har sånn sett noenlunde oversikt, sier Kimbell.

Fungerende kommunelege i Trondheim, Elizabeth Kimbell. Foto: Morten Andersen / NRK

I tillegg til de nye positive PCR-testene, er det meldt om cirka 100 positive hurtigtester. Disse må nå ta ordinær test.

Fungerende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier hurtigtesting er viktig for å fange opp mulig smittede.

– Ser du noen problemer med disse testene?

– Hovedutfordringen med hurtigtestene er at de er mindre sensitive og krever opplæring i å bruke dem. Samtidig er de veldig ressursbesparende og gjør ofte at flere vil teste seg og oftere, sier han.

Gikk nesten tom for hurtigtester

46 av de nye koronasmittede i Trondheim er i 20-årene. Hele 40 smittede tilhørte NTNU, ifølge Kimbell.

Tirsdag startet utdelingen av 35.000 hurtigtester til studenter i Trondheim, i forsøk på å ringe inn smitten. 6000 tester ble delt ut første utdelingsdag.

– Så langt vi har oversikt over fikk alle som ønsket en test utdelt det. Vi var nesten tomme helt på slutten av dagen på alle de seks stasjonene våre, sier Roar Tobro, konstituert organisasjonsdirektør ved NTNU.

Forventer størst pågang onsdag

Alle studenter er bedt om å ta hurtigtest – enten de har symptomer eller ei.

Utdelingen av hurtigtester til studentene fortsetter onsdag, torsdag og fredag.

Tobro tror alle testene vil være utdelt innen uka er omme.

FORTSETTER UTDELINGEN: 6000 hurtigtester ble delt ut til studenter tirsdag. Utdelingen fortsetter ut uka. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

– Vi regner med at det store trykket kommer i dag. Nå pakker vi for fulle mugger, sier han onsdag morgen.

Får studentene positivt resultat, blir de satt opp til prioritert PCR-test via kommunens smittesporing.

Enda en testmulighet åpner

Nå er det ventetid på cirka en uke for PCR-rester.

Men fra og med torsdag vil det tas 3000 ekstra koronatester per dag i Trondheim.

Dette fordi kommunen åpner to utleveringsstasjoner for spyttester.

Disse er beregnet for deg med symptomer, eller som trenger å teste deg ut av karantene.

Du skal hente prøvetakingsglass på en av stasjonene.

Du skal ta testen selv.

Du skal levere den inn igjen på en av stasjonene.

– Veien blir litt til mens vi går

Kimbell har tillit til sentrale myndigheter som besluttet å åpne opp samfunnet. Samtidig sier hun at denne strategien krever at kommunen jobber annerledes.

Kommunen er i ferd med å finne disse metodene.

– Veien blir litt til mens vi går. Jeg skulle ønske vi fikk tydelige retningslinjer fra myndigheten på et tidligere tidspunkt for hvordan vi skal håndtere smittesporing og testing når vi har åpent samfunn og mye sosial kontakt – og samtidig mye smitte, sier Kimbell.