Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter ein smittetopp på 235 nye registrerte i Trondheim i går, vart det i dag meldt om 218 nye smitta i trønderhovudstaden.

125 av dei er kvinner, 93 er menn. Det blei tatt 516 PCR-testar.

Heile 138 av dei smitta er under 20 år.

Det siste døgnet er det registrert 1.626 nye koronasmitta i Noreg. 163 koronapasientar er innlagde på norske sjukehus.

Innførte munnbindanbefaling

Tysdag morgon gjekk kommuneoverlege Tove Røsstad ut med ei anbefaling om munnbindbruk.

Anbefalinga gjeld der det ikkje går an å halde ein meters avstand.

– Det er først og fremst om bord i kollektivtransport vi anbefaler munnbind, sa kommuneoverlegen i går.

Sju personar er no innlagde med koronavirus på St. Olavs hospital. Éin av desse får intensivbehandling med respirator.

I går kom det også fram at smittetrykket i byen er så stort no at kommunen ikkje ringer dei som er koronasmitta. Dei får SMS med instruksar om kva dei skal gjere.

Nakstad: – Hald deg heime om du er sjuk

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet meiner vi må ta grep no som smitten er på veg opp.

– No har vi ein aukande smittetrend som også medfører auke i talet på innleggingar, og vi ser at smitten akkurat no stig i 100 kommunar, seier han.

Nakstad fastslår at vi er nøydde til å snu denne trenden dersom vi skal klare oss inn ein influensasesong, utan at det skal få store konsekvensar for pasientane som også treng helsetenester.

– Då er det viktigaste at vi skjerpar oss på å vere heime når vi er sjuke. Det er veldig effektivt.

Han peikar på spørjeundersøkingar som viser at 4 av 10 ikkje held seg heime når dei er sjuke.

– Klarer vi det, i tillegg til å skjerpe litt lokale råd og reglar, så kan det vere nok til å snu denne smittetrenden, meiner Nakstad.

Dersom presset på helsetenesta blir for stort, kan det bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, ifølge helsedirektøren.

KLAR BESKJED: Assisterande helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er tydeleg på at ein må skjerpe seg og halde seg heime dersom ein er sjuk. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Meir luftvegsinfeksjonar denne hausten

Oslo har 318 nye registrerte koronasmitta det siste døgnet. Det er 102 fleire enn same dag i førre veke.

– Samtidig med stigande smittetal florerer RS-virus, og influensasesongen er på veg. Det er ikkje vurdert å innføre tiltak i hovudstaden enno, men det kan bli aktuelt, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

RS-virus Ekspandér faktaboks RS-virus er et virus i slekten paramyxovirus som er en av de viktigste årsakene til nedre luftveisinfeksjoner (lungebetennelse) hos spedbarn og småbarn.

Overføring av RS-virus skjer ved dråpesmitte.

Inngangsporten er slimhinnen i øynene og nesen.

Infeksjoner med RS-virus finnes i hele verden.

I Norge har vi en sterk og årlig opphopning av infeksjoner i månedene desember og mars.

En infeksjon starter med feber og øvre luftveissymptomer etter en inkubasjonstid på 3-4 dager.

Sykdommen sprer seg så til de nedre luftveier, som bronkitt, bronkiolitt og pneumoni. Høy feber og pusteproblemer er de typiske symptomene.

Alvorlighetsgraden varierer med alder og kjønn. Gutter blir oftere innlagt på sykehus enn piker. De mest alvorlige infeksjonene opptrer hos barn under ett år. Kilde: Store medisinske leksikon

Nakstad fortel at ein har visst at det vil bli meir luftvegsinfeksjonar denne hausten.

– RS-virus blant barn er noko som har kome tidlegare enn vanleg – sannsynlegvis fordi dei har småsøsken som heller ikkje har sterk immunitet fordi det var lite av viruset i fjor, seier han.

– Det er klart at samanfall av auka koronasmitte og influensa samtidig inn mot vinteren, det veit vi vil bli utfordrande, legg han til.