Følg pressekonferansen om koronasituasjonen i Trondheim

Kommunedirektør Morten Wolden, ordførar Rita Ottervik og kommuneoverlege Tove Røsstad er tilstades.

– Vi har dessverre hatt ei kraftig smitteauke i Trondheim den siste veka, opnar kommunedirektør Morten Wolden.

Han peika på mykje smitte på skular og at helsevesenet er sterkt pressa.

– Planlagte operasjonar på sjukehuset må vente, det er alvorleg. Vi kan ikkje sette oss i ein situasjon der smitten får ta over og helsetenestane våre blir endå meir pressa og går ned seier han.

Wolden skryt av alle som står midt i det, men han er uro.

– Det aller viktigaste rådet no er, hald dykk heime når de er sjuke, seier han.

Anbefaling om bruk av munnbind og færre nærkontaktar har hatt liten effekt. Kommunen fortsetter likevel med anbefalingar dei to- tre komande dagane for å sjå om folk følgjer råda.

– Viss ikkje må vi anbefale formannskapet at det blir i verksett kraftigare tiltak, seier kommunedirektør Wolden.

209 registrert smitta torsdag

209 personar vart registrert koronasmitta i Trondheim torsdag, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Til samanlikning vart det på det meste registrert 138 personar i byen på måndag førre veke. Resten av førre veke var smittetala på under hundre personar dagleg, ifølgje kommunen sin statistikk.

Over halvparten av dei smitta i Trondheim i går er under 20 år.

11 koronapasientar er innlagde på St. Olavs hospital no. To av dei får behandling på intensivavdelinga, og ein av desse to får pustehjelp med respirator.

Sidan tysdag har over 100 personar blitt registrert smitta dagleg i byen.

FØREBUINGAR: Kommunikasjonssjef i kommunen Harry Tiller og ei rekkje medium gjer seg klar til pressekonferanse i Trondheim rådhus. Foto: NRK

Kjerkol vil ikkje innføre nasjonale tiltak

– Det kan bli påbod, for det ser ut som at anbefalinga ikkje blir tatt til etterretning. Det er få som bruker munnbind på bussen, sjølv om det er mykje folk, sa ordførar i Trondheim, Rita Ottervik om et eventuelt munnbindpåbod til NRK på torsdag.

Same dag hadde ho og leiarar i andre kommunar med koronautbrot møte med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Kjerkol seier til NRK at det ikkje er behov for nasjonale tiltak no.

– Det er viktig at det er kommunane som set inn tiltak, seier Kjerkol.

Ho meiner det er meir komplisert for kommunar å avgjere om dei skal setje inn tiltak mot koronasmitte no enn tidlegare fordi svært mange er vaksinerte mot koronavirus.

– No er det heilskapen og kapasiteten både på sjukehus og i dei kommunale helse og omsorgstenestene som avgjer, seier helseministeren.

Auke i smitte fleire stadar

Smittetala aukar også i Tromsø, der det torsdag vart registrert 101 personar som testa positivt for koronavirus.

Det er det høgste talet på ein dag nokon gong. 487 testar vart gjennomført. 22 koronapasientar er no lagt inn på UNN.

Nasjonalt vart det registrert 1534 koronasmitta personar på torsdag. Det er 538 fleire enn same dag i førre veke.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 1222 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 831.

Torsdag var 171 koronapasientar innlagt på sjukehus. Det var fire fleire enn dagen før.