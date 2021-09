Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag kunne trondhjemmere være litt optimistiske, da det for første gang på flere daget ble meldt om under 100 smittede. Men lykken over det varte altså ikke lenge.

Trondheim har det siste døgnet hatt 150 smittede. Det er det høyeste tallet siden pandemien startet.

I tillegg til de 150 positive PCR-testene, har rundt 100 personer testet positivt på hurtigtest.

Stort flertall er i 20-årene

Det høye smittetallet har nok en sammenheng med at svært mange har testet seg. Daglig har over 1000 personer testet seg.

Fire personer er innlagt på St. Olav med covid-19.

Hele 115 av de smittede er 20-årene.

21 av de smittede er under 20 år.

Åpner nytt testtilbud

Det høye smittetallet kommer samme dag som Trondheim åpner et helt nytt testtilbud for hjemmetesting med spyttprøve.

Det pågående smitteutbruddet har ført til sprengt testkapasitet. Med det nye tilbudet skal det bli bedring, fordi 3000 flere skal kunne testes hver dag.

Smitteutbrudd i Stjørdal

Stjørdal, Trondheims nabokommune, er svært hardt rammet av korona.

Stjørdal kommune melder torsdag morgen om 31 positive hurtigtester. I tillegg fikk fem personer påvist smitte etter ordinær PCR-test.

Kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan, samler kriseledelsen til møte torsdag formiddag for å diskutere eventuelle nye tiltak.