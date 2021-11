Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag er det registrert 140 nye smitta i Trondheim frå dagen før. 80 er menn og 60 er kvinner.

Onsdag vart det registrert 218 personar som fekk påvist koronavirus i kommunen tysdag. Så høgt har ikkje smittetalet i Trondheim vore under pandemien før.

– Det er nok mange som tenkte at pandemien var over no. Dette er ei påminning på at det ikkje er over, fastslo kommuneoverlege Tove Røsstad i går.

Det siste døgnet er det registrert 1514 koronasmitta i Noreg. Det er 334 fleire enn same dag i førre veke. Onsdag var 167 koronapasientar innlagde på norske sjukehus.

Ni av ti vaksne fullvaksinerte

Trondheim har torsdag nådd det nasjonale målet om å vaksinere 90 prosent av den vaksne befolkninga.

I ei pressemelding opplyser kommunen om at ni av ti vaksne no er fullvaksinerte.

– Dette er ein milepæl for oss, og utruleg viktig i arbeidet med å halde smitten nede, seier kommunedirektør Morten Wolden.

Etter at vaksineringa på seinsommaren gjekk i ekspressfart med opptil fleire tusen vaksinerte kvar dag, har det i oktober vore nedskalert til maksimalt nokre hundre dagleg.

– Det er faktisk framleis ein del som kjem for å få første dose, seier vaksinesjef Birgit Reisch.

Håpar etternølarane vaksinerer seg

Nesten alle aldersgrupper i byen ligg på langt over 90 prosent i vaksineoppslutning. Aller høgst er aldersgruppa 75-84, der 99,9 prosent er vaksinerte med begge dosar.

– Eg håpar at etternølarane no kjenner si besøkstid og vaksinerer seg. Dermed bidrar dei endå meir til å dempe smittespreiing, seier Wolden.

– EIN MILEPÆL: – Dette er ein milepæl for oss, og utruleg viktig i arbeidet med å halde smitten nede, seier kommunedirektør Morten Wolden om at 90 prosent av den vaksne befolkninga i byen no er vaksinerte. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunedirektøren er samtidig full av lovord overfor byen si befolkning.

Måndag opna kommunen for tredjegangsvaksinering for folk over 65 år.

Mykje smitte på skulane

Det er i stor grad barn og ungdommar som er koronasmitta i Trondheim. 97 av dei som vart registrert koronasmitta torsdag er under 20 år.

Huseby barneskole har heimeundervisning resten av veka på grunn av eit smitteutbrot.

Det føregår massetesting ved fleire skular. 13 skular er ramma av sporadisk smitte, og 9 skular har meir omfattande smitteutbrot, ifølge kommuneoverlegen.

Forsterka munnbindanbefaling

Elleve personar er no innlagde med koronavirus på St. Olavs hospital. Éin av desse får intensivbehandling med respirator.

I går var det sju innlagde koronapasientar på sjukehuset.

Kommuneleiinga i Trondheim hadde eit ekstraordinært krisemøte onsdag ettermiddag. Det vart ikkje innført nye tiltak i byen, men dei forsterka anbefalinga om å bruke munnbind.

Ordførar med bøn til kunnskapsministeren

Onsdag gjekk også ordførar Rita Ottervik (Ap) ut og ba kunnskapsministeren om å fjerne fråværsregelen.

Under koronapandemien har elevane fått unntak frå regelen – som seier at ein ikkje kan vere vekke frå undervisninga meir enn 10 prosent i eitt fag utan sjukemelding.

– Det er heilt håplaust å stoppe smitte og den utviklinga vi har, om ikkje ungdommane er heime, sa Ottervik til NRK.

Avgjerda om kva som skal skje med fråværsregelen kjem i ettermiddag.