Koronasmittet ansatt ved St. Olavs hospital skulle ha vært i karantene

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved St. Olav i Trondheim har testet positivt for koronaviruset.

Nå har sykehuset gjennomgått saken, og beklager sterkt at vedkommende ikke gikk i karantene.

– Vi har nå gått gjennom saken i sin helhet, og det viser seg at den ansatte skulle gått i ti dagers karantene ved hjemkomst. Vi beklager at dette ikke ble gjort, og vi forsikrer oss nå om at informasjon om hva som gjelder er godt kjent både for ledere og ansatte, sier fungerende fagdirektør, Hilde Pleym i en pressemelding.

Reisen var klarert

Den koronasmittede ansatte hadde vært på en reise begrunnet i familiære forhold, og reisen var klarert med arbeidsgiver.

Rutinen er at alle sykehusets ansatte som har vært utenfor landets grenser må avlegge negativ koronatest før de kan starte å jobbe igjen, opplyser St. Olavs hospital. Det skjedde også denne gangen.

– Den ansatte skulle vært i karantene, da vedkommende hadde vært i et «grått» land utenfor EU/EØS/Schengen. For reisende fra disse landene gjelder den generelle karanteneregelen om ti dager, opplyser Pleym.

SKULLE HA HATT KARANTENE: St. Olavs hospital opplyser at den ansatte skulle vært i karantene, da vedkommende hadde vært i et «grått» land utenfor EU/EØS/Schengen. For reisende fra disse landene gjelder den generelle karanteneregelen om ti dager Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Testet først negativt

Den ansatte testet negativt på den første testen etter hjemkomst. Dermed kunne vedkommende komme på jobb.

Personen testet så positivt på andre test, og ble deretter satt i karantene. Etter smitteoppsporing ble 18 ansatte og fire pasienter satt i karantene, fortalte sykeshuet tirsdag.

Nå er smitteoppsporingen avsluttet, og alle ansatte og pasienter som har vært i kontakt med den ansatte har fått beskjed, opplyser sykehuset onsdag.

– Informasjonssvikt

St. Olav-ansatte i karantene skal testes to ganger for korona, på dag 3 og 7 etter nærkontakt med smittet. Dersom begge tester er negative, kan de returnere til jobb på dag 7.

– Her har det vært en informasjonssvikt, da vedkommende skulle vært i karantene. Det viktige nå er at smittesporingen har avdekket alle vedkommende har vært i kontakt med på sykehuset, og at disse er satt i karantene. Sykehusdriften går som planlagt, og det er trygt å komme til St. Olavs hospital, sier Hilde Pleym.

Ansatt jobber på Østmarka

Den ansatte som har testet positivt jobber på Østmarka. Dette er en avdeling i St. Olavs hospital, divisjon pyskisk helsevern.

– Vi vil ikke bidra til å skape mer usikkerhet, og går derfor ut med at den aktuelle ansatte med smitte jobber på Østmarka. Det er i den sammenheng viktig å understreke at det per nå ikke er smitte på Østmarka, kun karantener, opplyser fagdirektør Pleym.