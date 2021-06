Flere koronasmittede har festet i parker i Trondheim: Ber folk teste seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En ny koronabølge skylte over Trondheim fra midten av mai og godt ut i juni.

Den siste tiden har smitten gått ned uke for uke. Trønderhovedstaden begynte torsdag å åpne opp igjen.

Likevel er det noe som bekymrer:

Nemlig parkfestene som foregikk i stort omfang da godværet sto på.

Smittevernkontoret i Trondheim kommer mandag morgen med en viktig melding til folk som har minglet i tre ulike parker.

På fest i smitteførende periode

– Vi ser litt av resultatet etter parkfestingen nå, sier Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim.

Det har vært flere koronasmittede på Marinen, Festningsparken og Ladeparken. Flere dager og tidspunkt er aktuelle.

Se detaljer i faktaboksen lenger ned.

Kommunen har ikke full oversikt over hvor mange smittede som har vært innom parkene.

– Men det er flere av dem. De har vært der i smitteførende periode, sier Røsstad.

Flere gjenger har vært på parkfester flere kvelder på rad, forteller hun:

– De har gjerne gått ut i grupper – men ikke holdt seg til sine grupper. De har minglet med andre grupper. I etterkant er de ikke helt sikre på hvem de har vært i nærkontakt med.

STANSET FESTER: Politiet har den siste tiden stanset flere parkfester, både på grunn av støy og manglende smittevern. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Tidspunkter for mulig park-smitte Ekspandér faktaboks 3. juni: Marinen Park fra klokken 16 og utover.

4. juni: Festningsparken fra klokken 15 og utover.

5. juni: Festningsparken fra klokken 18 og utover.

7. juni: Ladeparken mellom klokken 16 og 23.

9. juni: Festningsparken fra klokken 21.30 og utover kvelden/natten.

10: juni: Ladeparken mellom klokken 17 og 18.

Natt til 11. juni: Ladeparken fra midnatt til klokken 02.

Frykter at smitten blusser opp igjen

De som har minglet i parker, må nå ha lav terskel for å teste seg.

– Det er potensial for at det kan blusse opp litt igjen. Derfor er det vesentlig at de som har festet i disse parkene på disse tidspunktene, og som vet at de minglet mellom grupper, tester seg. Slik kan vi få oversikt, sier Røsstad.

Det var mye festing i parker samtidig som det var skjenkestopp i Trondheim. Men det gode været er nok den største grunnen til at folk samlet seg i parkene, sier Røsstad.

– Hvor glad er du for at det er dårligere vær nå?

– Det er kanskje praktisk i en sammenheng hvor en skal begrense antall sosiale kontakter. Det gjelder både ute og inne, sier Røsstad.

BER FOLK TESTE SEG: Trondheim kommune ber folk ha lav terskel for å teste seg, dersom de har minglet med folk på fester i parker. Bildet er tatt i slutten av mai ved Festningen i Trondheim. NRK vet ikke om noen var smittet i denne sammenkomsten. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Koronavirus smitter utendørs også

I Trondheim er det nå lov å ha fem gjester i private hjem.

Kommunedirektør Morten Wolden kom mandag morgen med forslag til ny koronaforskrift. I forslaget er antallet gjester økt til 10. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med.

Forslaget innebærer også at forbudet mot arrangementer oppheves. Kommunedirektøren ønsker at det åpnes for arrangementer i begrenset grad. Blant annet av kulturtilbud som museer, kino og teater.

Selv om det er risiko for at festing ute har ført til smitte, har FHI har en klar anbefaling: Skal du møte folk, flytt aktiviteten utendørs.

– Det er definitivt bedre å samles ute enn inne. Ute får vi større utskiftning av luft. Dermed er det mindre risiko for smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Hun påpeker også at det bør være mulig å holde god avstand ute.

Ifølge FHI har det så langt ikke vært noen koronautbrudd knyttet til ansamlinger i parker. Men de har fått rapportert om smitte etter gåturer og samlinger på terrasser.

TREKK UT: Line Volds klare anbefaling er å samles ute i stedet for inne. Foto: Berit Roald / NTB

– Samlet sett er det betydelig mindre risiko for å smittes ute. Det er jo derfor vi har differensiert rådene; at man kan være flere samlet på arrangementer ute enn inne, sier Vold.

Også kommuneoverlege Røsstad sier det er tryggere å samles ute enn inne, men at smittespredning kan skje også i det fri.

– Smittede kan spre viruspartikler når de puster ut, snakker eller synger. Hvis man er ute, blir dette veldig mye mer fortynnet enn om man er inne i et trangt lokale. Smittepresset på de rundt blir mye lavere ute. Men det kommer an på hvor tett en sitter, og hvor lenge en sitter tett.

Smitten går ned – men den ukjente smitten er stabil

Av 477 tester lørdag, kom tre positive tilbake søndag.

Totalt 60 personer testet positivt forrige uke.

Andelen ukjent smitte holder seg stabil på cirka 10 prosent.

– Dette smitteutbruddet er ikke over ennå, sier Røsstad.

AVSTAND: Tove Røsstad minner om at du må holde avstand til andre også utendørs. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK