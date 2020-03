Koronasmitte påvist i Trondheim

Mannen ble testet da han kom hjem til Trondheim sist helg.

– Han har kun lette symptomer, og det er svakt utslag på testen, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Det er det første tilfellet av korona i Trøndelag. Fra før er 33 smittet av koronaviruset i Norge.

Isolert i eget hjem

Mannen er nå i isolasjon. Det innebærer at han ikke går på jobb, bruker offentlig transport eller er sammen med andre, opplyser smittevernoverlegen.

– Personen fra Trondheim er nå isolert i sitt eget hjem, og skal oppholde seg hjemme til han blir erklært smittefri. Både han og hans familie blir fulgt opp av helsevesenet, sier Sagvik.

Mannen har ikke vært på jobb siden han kom hjem fra Italia. Det jobbes videre med å finne ut hvem mannen som har vært i kontakt med.

De som har hatt nær kontakt med mannen, blir sykemeldt og blir satt i hjemmekarantene.

Antall smittede med koronavirus Ekspandér faktaboks Agder: 3

Oslo: 7

Rogaland: 1

Troms og Finnmark: 2

Vestland: 12

Viken: 8

Totalt: 33 (Kilde: FHI, per 3.3.2020)

Smittevernoverlege Eli Sagvik. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Dessverre uunngåelig

Det er ikke satt krisestab i kommunen, men det er opprettet en beredskapsgruppe. Kommunedirektør Morten Wolden, er ikke overrasket over at viruset også kommer til Trondheim.

– Med den utviklingen vi har vært vitne til i utbredelsen av koronaviruset, var det dessverre uunngåelig at vi får tilfeller i en stor by som Trondheim. Vi er godt rustet til å håndtere dette, og arbeidet vil fortsette med full styrke så lenge det måtte være nødvendig, sier Wolden.

Han opplyser at Trondheim kommune allerede i slutten av januar iverksatte et apparat for å forberede seg på det som måtte komme. Kommunen sender nå ut tips og råd for å unngå koronasmitte.

– Vi ønsker ikke å krisemaksimere situasjonen som har oppstått, men vi ønsker at folk tar det på alvor, sier Wolden.

Sammen med en gruppe trøndere

Smittevernoverlege Eli Sagvik bekrefter at mannen var i Nord-Italia med flere personer. Disse følges nå opp videre.

– Det var i Nord-Italia, og det var sammen med andre.

– Var de andre fra Trøndelag?

– Ja. Noen er testet, og noen vil etterhvert bli testet.

Det er snakk om et tosifra antall trøndere som var med.

Opp mot 40 personer i karantene

Smitteoverlegen sier mange ble testet tirsdag.

– Vi kommer vel opp i en 30-40 som sitter i karantene, sier Sagvik.

Sagvik føler de har kontroll på situasjonen.

– Ja, jeg føler det. Men vi vet ikke hvor stort scenarioet blir. Vi samarbeider godt med St. Olavs hospital.

Også barna til de berørte vil bli testet.

– Nå blir det en del barn i de berørte familiene også som blir involvert.

Sagvik utelukker ikke at flere kan få påvist smitten i løpet av de neste 24 timene.

– I løpet av dagen og morgendagen vet vi mer.