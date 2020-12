Koronautbrudd på sykehjem: Arnold (85) får ikke møte sine kjære i jula

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag ettermiddag varslet Trondheim kommune om smitteutbrudd på Charlottenlund helse- og velferdssenter i Trondheim.

Fem beboere har fått påvist covid-19. Besøkende får ikke komme inn, og 64 beboere får ikke slippe ut. Forbudet varer frem til nyttårsaften.

Seks dager før julaften, innså datter Linda Flesvik at det, på toppet av et vanskelig år, blir jul uten pappa.

– Jeg har hengt juleklærne hans klare i skapet. Og har kjøpt St. Hallvard-likør, som han liker så godt. Flaska står klar, men den får bare vente, sier hun.

Vanskelig å forklare hvorfor de ikke kommer på besøk

Arnold Flesvik (85) flyttet inn på Charlottenlund helse- og velferdssenter i vår, cirka samtidig som koronapandemien for alvor forandret hverdagen til oss nordmenn.

– Jeg er usikker på hvor mye han skjønner av dette med koronaviruset. Det er vanskelig for demente å skjønne hvorfor vi ikke kommer på besøk. Og hvorfor han ikke får komme hjem til jul, sier Flesvik.

Senteret har innført besøksforbud frem til nyttårsaften.

Faren har bodd hos henne i ti år før han flyttet på hjemmet. Hun forteller at han ser ut til å trives godt, men at han har gitt uttrykk for at han har gledet seg veldig til å komme hjem julaften.

STENGT: På Charlottenlund helse- og velferdssenter i Trondheim får beboerne verken ha besøk eller dra på besøk før nyttårsaften. Foto: Morten Andersen / NRK

Jobber på spreng for å finne smittekilden

Det var lave smittetall i Trondheim i høst.

Nå har smitteøkningen vært såpass stor den siste tiden at politikerne har vedtatt påbud om munnbind i Trondheim.

Trondheim kommune har åpnet for at eldre kan feire jul hos sine kjære. De har også bestemt at de nærmeste pårørende får dra på julebesøk på byens helse- og velferdssenter.

Men slik blir det altså ikke ved Charlottenlund helse- og velferdssenter.

– Vi vet ingenting om kilde, men har et smittesporingsteam som jobber hardt for å finne ut av det, sier enhetsleder Asbjørn Strømmen.

Smitten ble oppdaget etter at én beboer måtte akuttinnlegges på sykehus.

De fire øvrige ble påvist gjennom hurtigtest torsdag kveld. Ingen av dem er kritisk syke.

De smittede beboerne er i isolasjon på rommene sine.

– Vi har fått mange henvendelser fra pårørende av dem som bor på senteret, fordi de nå ikke får hente hjem foreldre på julaften, eller besøke dem, sier Strømmen, som forventer flere reaksjoner etter hvert som den triste nyheten sprer seg.

Han synes det er fryktelig trist at dette skjer bare seks dager før julaften.

– Det er trist først og fremst for beboere og pårørende, men også for ansatte. Nå er det klart at de ikke får feire ordinær jul. Det blir ei spesiell jul uansett i disse tider, men for dem blir det enda mer ensomt, sier han.

I gang med testing av alle beboere

Det er to avdelinger på senteret. 35 beboere og 16 ansatte fra den ene avdelingen er i karantene.

I den andre avdelingen, hvor Arnold Flesvik bor, er de per definisjon ikke i karantene. Men de er underlagt samme besøksforbud, og får heller ikke forlate senteret.

Forskjellen er at de får omgås litt mer i fellesarealene.

Senteret skal fortløpende teste alle beboere. Enhetsleder Strømmen tør ikke per nå love at beboere som tester negativt før julaften, får reise ut av senteret.

Det som trøster Linda Flesvik nå, er vissheten om hvor gode de ansatte ved Charlottenlund helse- og velferdssenter er.

– De er kjempeflinke der oppe. Pappa er blitt i bedre form etter at han kom dit, sier Flesvik.

Hun planlegger å lage en ekstra julaften med faren så fort anledningen byr seg.

– Da skal jeg få til en samling med god mat, sier hun.

SKRYTER AV DE ANSATTE: Linda Flesvik sier at faren alltid har snille folk rundt seg på hjemmet. Foto: Privat

Familien Flesvik er ikke de eneste som har måttet endre planene for julefeiringen.

58 prosent av nordmenn svarer i en NRK-undersøkelse at de har lagt om planene på grunn av pandemien.